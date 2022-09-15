關注三鶯文創發展內涵的北大師生，為三鶯在地陶藝師們留下珍貴且深具意義的影像紀錄，圖為訪談國寶級製壺大師曾財萬。（鶯歌陶瓷博物館提供）

鶯歌陶瓷博物館與臺北大學海山學研究中心攜手合作「陶藝經典影展」，由臺北大學主任洪健榮、9位學生與影展團隊歷經2年，關注三鶯文創的發展內涵，進而籌畫、拍攝，完成6部記錄陶藝大師王惠民、曾財萬、吳明儀、蘇正立、陳木泉、賴唐鴉生平故事及創作歷程的影片，伴隨三鶯地區近一甲子的歷史時光，17日起至10月30日每天在陶博館1樓陶藝舞臺播放。

陶博館長張啟文指出，鶯歌陶瓷博物館與新北市美術館攜手打造品牌活動「鶯式生活」，四大藝文生活提案內容豐富多元，「秋日走讀」、「手感生活」已於日前開放民眾報名，這一波推出「自由體驗」推薦藝文質感店家，可由民眾自由擇選安排行程。此外，首度推出「陶藝經典影展」，透過影像述說6位陶藝大師動人的製陶人生故事，可感受到陶藝大師們在做陶之路所秉持的熱忱與堅持。

陶博館表示，「陶藝界的冒險家」王惠民，自就讀國立海洋大學輪機系的少年時代踏上船舶至海上實習、環遊世界，再與藝術扯上關係，成為陶藝奇才。「陶裡乾坤」拍攝鶯歌傳統工藝大師曾財萬的故事，自經營米缸、花盆等傳統日用陶器，至創立「萬佳陶藝」工作室開始製作手拉坯茶壺，成為國寶級製壺大師。

「陶出新天」是從小受到家族薰陶的吳明儀，繼承祖業成為第24代傳人，不落入固步自封的陶瓷之路，積極追求創新。「立晶窯匠」蘇正立出生在陶業家庭中，習得父母輩手中傳統「古早碗」製作技術，將臺灣傳統文化藝術帶回日常生活中。

「靖翁陶庵」陳木泉退伍後來到鶯歌尋找一份謀生的工作，一落腳至今將近50年，從潛心製作原住民族風格陶藝，至投入「天目釉」的創作世界，飽含生命歷練。「生活．藝術．家」賴唐鴉自孩提時就不屈於天生小兒麻痺的缺憾，在書法、工藝領域大放異彩，創立「家庭美術館」讓人們得以接近藝術創作的日常。