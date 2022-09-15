國民黨高雄市長參選人柯志恩15日前往三民市場掃街並到三鳳宮參香，媒體提問柯志恩已經多日沒有廟宇參拜行程，突然到三鳳宮參拜是否有固樁或拔樁的行動，柯志恩回應，其實她持續都有到廟宇參拜，只是有些是未公開行程，另外，對於陳其邁施政滿意度創4年來新高，柯志恩則認為陳其邁並未獲得金質獎及銀質獎。

柯志恩表示，她到高雄之後，就經常到廟宇參拜，只是差在有的是公開行程有的不公開，因為廟宇是非常中立的地方，有時候會造成別人困擾，廟宇本來就是一個公開的地方，任何人都可以去，不要柯志恩去，隔天高雄市長陳其邁又去，就認為有其他動作，她不覺得有什麼拔樁不拔樁的問題。

城市金獎全國縣市施政滿意度調查結果出爐，陳其邁施政滿意度百分比達74.1％，創下近4年新高。對此，柯志恩表示，他雖然是創下自己個人施政滿意度新高紀錄，但在六都評比中，獲得金質獎及銀質獎的共有四人，唯獨缺少陳其邁與台北市長柯文哲。

柯志恩將於9月30日舉辦誓師大會，且先前預告會有重量級人物到場，各界都相當關注由誰擔任神祕嘉賓，也紛紛揣測是否為前高雄市長韓國瑜，柯志恩則回應，當天歡迎所有人都來齊聚一堂，至於有誰會過來都還在規畫中，時候到了會向大家公布。