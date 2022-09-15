東北角擁有山線與海岸多元風景，以及伴隨山海線所孕育而出的在地特殊歷史人文，為大東北角地區畫上最美的印記，現在東北角福隆生活節熱鬧舉辦中，有一系列豐富的生活節活動，包括3大主題包括東北角山海騎跡Bike活動、結合國際沙雕藝術季的沙雕創作活動和瑜珈體驗，以及在地生活文創市集等，歡迎全國民眾朋友前往東北角進行慢遊，感受大東北角無窮魅力！

2022東北角福隆生活節~山海騎跡Bike單車系列小旅行，透過自行車旅遊體驗全新自行車路線：貢寮雙溪故事線，民眾朋友跟隨專業導覽領騎人員，踏上龍門鹽寮自行車道，行經龍門吊橋、貢寮火車站、淡蘭古道、雙溪老街等地點，乘風感受純樸農村所擁有的溫暖人情故事；此外透過自行車旅程帶領民眾朋友進入淡蘭古道中繼站的雙溪老街，跟隨當地文化團體注腳雙溪的導覽，走訪雙溪老街、雙溪渡船頭古厝、東和戲院舊址、馬偕教會、淡蘭古道雙溪故事牆等；讓遊客進行一趟知性兼具綠能低碳的小旅行。更透過安排深度而具創意的社區走讀之旅，使民眾能以雙眼欣賞雙溪的美景；以味覺品嘗在地美食，以雙溪老街的文化洗禮，感受到老街文化的美好，同時也看見東北角深山百年農村煥然一新的創生能量！

▲透過導覽深入探索雙溪人文底蘊。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

活動期間，除了有自行車騎遊活動外，生活節更與福隆沙雕藝術季結合，推出沙雕教學活動，透過多元的創意沙雕教學主題，民眾朋友能發揮創意，完成專屬自己的金沙創作。喜歡戶外運動的朋友更不能錯過今年的沙雕瑜珈活動，在福隆沙灘草地旁，一邊悠遊伸展身軀，一邊聆聽和緩的海潮聲，釋放身心。

沙雕活動後累了嗎？那就到一旁的福隆海洋市集休息一下吧！伴隨午後外國樂團的演奏，慢活品嚐異國美食，悠閒的步調，讓人彷彿一秒來到國外！也可以前往福隆車站旁的星空╳藝素村~打造出傳達友善環境和純素理念的主題文創市集，其中展售環保海廢再生藝術、風格手感小物等好物，喜歡手作的朋友更不能錯過喔!歡迎參加每周六下午的海廢手創系列課程，透過職人老師以海洋廢棄物再生利用概念，教學製作各種環保生活小物，透過課程妝點日常生活，傳遞美好生活理念。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）