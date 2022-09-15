台鐵近鐵聯名靚味便當帆布袋(台鐵提供)

台鐵與日商近鐵投資控股股份有限公司2017年7月6日簽訂友好協定，今年恰好5周年，特別由高雄鐵路餐廳研製期間限定台日聯名「靚味便當」，外盒使用近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車造型的陶瓷便當盒，並贈送限量雙鐵吉祥物近鐵阿倍野熊、台鐵鐵魯及漢娜將帆布袋，每日限量販售50份，每份售價399元。

高雄鐵路餐廳陳佳雯營養師表示，以台灣節慶辦桌必吃的油飯料理為發想，象徵台日「油好（友好）」，但以一等白米飯替代不易消化的糯米，再添加屏東在地食材、穀類紅寶石「紅藜｣、高雄甲仙芋頭及乾魷魚、乾香菇絲，拌煮特色油蔥蝦。主菜使用台灣養殖的蒲燒鰻魚，搭配洛神漬蘿蔔片、紫蘇梅，去油解膩、口齒留香、餘味無窮。

「靚味便當」訂於9月16日至25日在高雄車站東六門販賣店販售，每日11點開賣，每日限量50份，期間限定500份，售價399元。只要於販售期間與「靚味便當」拍照上傳至「Fun台鐵」Facebook粉絲團的活動貼文，並標註＃「台日聯名『靚味便當』」及「近鐵觀光特急SHIMAKAZE」的語句，就有機會抽獎得到由近鐵提供的限量版「SHIMAKAZE電車悠遊卡」（不含儲值金）。洽詢專線：高雄鐵路餐廳(07)235-8765。