大陸33歲知名女星Angelababy（楊穎）出道多年，憑著甜美臉蛋與精緻的五官受人矚目，加上與知名男星黃曉明的一段婚姻，更讓她經常成為被討論的焦點。而外型十分亮麗的她，私底下卻是一個老菸槍，近日微博上再度瘋傳一段Angelababy盤著雙腿「吞雲吐霧」的偷拍影片，再度引發網友熱烈討論。

在微博上所瘋傳的影片中，只見Angelababy放下長髮，臉上沒有任何妝容，身上則是穿著T恤與牛仔褲，打扮相當輕便的與一群朋友正在玩狼人殺，但或許是與朋友在一起的場合讓她相當放鬆，她竟盤起雙腳、單手插在胸前就開始熟稔的抽起菸來，似乎沒發現一舉一動都遭坐在對面的人給偷拍了一下。

而Angelababy哈菸的影片曝光後，立即引起網友留言，表示「一看就是老手，但抽菸也沒啥」、「壓力大抽根菸又怎麼了」、「雖抽菸沒什麼，但真毀形象」、「人果然不是完美的」、「偷拍的人才有問題吧！」、「不是說戒菸了嗎？怎麼又抽上了」。

事實上，Angelababy過去就曾公開表示「我也知道吸菸是一個不良嗜好，在看到這報導後，我真的下定決心放棄吸菸」，甚至在2020年轉發朋友的貼文表示「我可不吸菸了」，沒想到還是不斷被拍到私下哈菸的畫面，令不少人直搖頭。

Angelababy私下抽菸的畫面全被人偷拍。（圖／微博）

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