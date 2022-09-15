疫情流感化，企業復辦尾牙春酒，日勝生加賀屋10月1日起至明（2023）年3月31日推出望年會專案，即日起開放預訂，10月31日前預訂成功人數滿20位即加贈「加賀屋精美伴手禮」。日勝生加賀屋因應疫情規劃10人即成行的「微型尾牙春酒」，時間、價格和桌型都保有高彈性，可依公司行號需求客製。餐點提供個人會席料理套餐，每位2,180元起，享用美味日式料理不須分食更加安心。

「望年會」是日本企業在年底舉辦的盛會，望向新的一年，也忘卻過去一年的辛勞煩惱。因應疫情高不確定性和公司行號需求，今年日勝生加賀屋首度將望年會專案期間拉長至半年，10人即成行，可選擇以「日式高御膳桌」或「中式圓桌」用餐，且餐點內容提供多個價位選擇，保有高彈性和客製空間，大公司、中小企業或部門尾牙都很適合。

日勝生加賀屋今年共推出三款個人會席料理套餐，其中2,980元套餐有從日本進口的當季新鮮生魚片、日本九州黑毛和牛火鍋等佳餚，3,980元套餐菜色更加豐富，包含料理長特製「軟殼龍蝦鬼殼揚」，用軟殼龍蝦的鮮甜海味犒賞努力工作的自己，生魚片、日本和牛、軟殼龍蝦一次滿足，且個人套餐不須分食更加安心。

此外，日式望年會會有「酒樽開鏡」儀式、美酒暢飲和卡拉OK歡唱增添熱鬧歡樂氣氛，訂購2,980元、3,980元專案享清酒、紅酒擇一暢飲，單場人數滿20位加贈卡拉OK歡唱，滿40位再贈「酒樽開鏡」慶祝儀式和加碼「加賀屋平日一泊一食住宿券」1張。在日本重要節慶時有酒槌敲開酒樽的「鏡開(開鏡)」儀式，象徵為貴賓帶來福氣與祝福，享受一秒到日本、與眾不同的日式望年會。

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