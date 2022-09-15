美國8月消費者物價指數高於預期、核心通膨升幅更高於7月，引爆聯準會（Fed）可能升息4碼的揣測，美國2年期公債殖利率單日飆升近20個基本點至3.756％、創2007年11月初以來新高，美元指數單日大漲近1.4％、美股四大指數挫跌3.9％至6.2％，根據9月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人態度轉悲觀，投資布局更重防禦配置。

富蘭克林證券投顧表示，調查結果有92％基金經理人預期，未來12個月企業獲利將惡化，風險偏好及對股票的淨減碼程度，皆創下紀錄以來最差，現金配置比例再回升至6.1％，為911事件以來最高水位，且68％認為，經濟將陷入衰退、為2020年5月以來最高。

就算有高達79％經理人預期，未來12個月通膨將降溫，但Fed官員認為應維持限制性貨幣政策一段時間，使得多數經理人認為，這波升息利率終點，將來到4％至4.25％，較8月的3.5％至3.75％，上調50個基本點，且升息將在明年第二季結束。

富蘭克林證券投顧指出，資產配置方面，52％經理人減碼股票、62％加碼現金，兩者皆是記錄以來最高，對防禦型產業的配置為53％、為2009年2月以來最高。就產業而言，經理人最看好健康醫療與民生消費，健康醫療產業自2018年1月持續獲加碼，經理人對健康醫療、金融、公用事業、民生消費與能源的看法，均較8月提升，最不看好的產業為消費耐久財與工業。另區域別來看，對英國的減碼比率達24％，為2020年11月以來最高。

國際美元指數近期升破110，再創20年來新高，使得高達61％經理人認為，美元已被高估，比率創紀錄以來最高，做多美元已連續三個月列於最擁擠交易之首，且較前月大幅增加14個百分點。同樣有61％經理人認為，日圓已遭到低估，比例為2007年10月以來最高。