美國通膨創逾40年來新高後，回落需要時間，且國際政經情勢眾多不確定性仍在，現階段投資首重防禦性配置，投顧建議以美國價值平衡基金為核心，網羅股債多元收益及類股輪動行情，並趁債券殖利率攀升，適度增持高評等債或複合債基金，防禦景氣及股市波動風險，股票建議靠攏基礎建設、公用事業和美國股利成長股基金。

富蘭克林證券投顧表示，通膨光憑1個月的數據，不足以使Fed放鬆緊縮的發條，但紐約聯準行最新調查顯示，消費者樂觀態度，對未來一年、三年及五年通膨預期分別降至5.7％、2.8％及2％，低於7月調查的6.2％、3.2％及2.3％，並認為未來家庭支出成長仍將遠高於收入。達拉斯聯準行計算的6個月平均核心PCE指數，截至7月底已滑落至4.1％，顯示Fed正朝著今年底前達4％，及明年底前達3％的目標實現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，全球主要央行面對數十年來的高通膨展現鐵腕，預期仍將影響市場波動，不過更應該聚焦於當前環境對各類資產的影響，及潛藏的報酬機會，在利率大幅波動後，凸顯高品質、尤其較長存續期債券的投資價值。

以投資級債為例，1年前殖利率不到2％，如今殖利率上揚至4％至5％以上，來至非常具吸引力的投資時機，目前基金債券配置，已從去年底不到3成增加至近5成，非常有利收益的提升。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，看好全球朝低碳經濟轉型和數位經濟轉型，將為基礎建設產業帶來長期成長順風。為達到美國的減碳目標，發電公用事業及電力傳輸和配送網路公司，將扮演核心要角，也是現階段布局重點，因應數位經濟轉型帶動大量數據傳輸需求，投資通訊基礎建設是參與行動裝置滲透率，和數據使用傳輸成長潛力的最佳方式之一。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗預期，儘管上半年多項利空，波灣債利差較年初沒有增加太多，反應石油出口國受惠油價上漲，及引發的通膨有天然防護，且波灣主權國家財政收支大幅改善。即波灣債下跌風險與上檔空間呈不對稱，應側重更長天期及高債信品質債券，波灣債評價面優勢，增加固定收益配置有其合理性。