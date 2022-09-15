鑄件大廠永冠-KY第二季虧損縮減，今（15）日上午11點將參加線上法說會說明上半年財報及未來營運展望。永冠上傳法說會資料顯示，永冠預期2022年風電需求增加、新業務開拓有成，今年出貨目標19.5～20.0萬噸有機會達陣，暫時不修正，將連續第三年改寫史上新高。

永冠第二季營收下滑、原材料成本上漲，又認列匯損0.44億元及利息支出0.27億元，不過每股虧損從第一季1.75元降至0.81元，上半年淨損歸屬母公司2.84億元，每股虧損2.56元。其中第二季風電等再生能源產品營收占比42.3％，注塑機27.3％、產業機械30.4％，呈現風電產品需求增加，注塑機、產業機械市場些微衰退。

永冠-KY8月出貨噸數回升至17,849噸，月成長11.17％、年增8.45％；合併營收8.49億元，月增8.00％、年成長13.63％。前八月合併營收57.79億元，年減幅縮減為1.75％。

永冠表示，永冠8月營收、出貨續寫佳績，主因是大陸風電客戶拉貨增加，產線努力克服高溫天候及中國大陸各地區停、限電政策的影響，預期9月可擺脫酷暑氣候及生產基地無預警限電等負面因素，可望維持8月出貨水準。

永冠指出，永冠擺脫疫情陰霾，大陸地區客戶訂單、出貨工作狀態正常，跨省、市物流順暢。每月出貨量16,000噸以上、第三季出貨量可望超越第二季，將加速消化庫存，持續釋放倉儲壓力。泰國新廠已於2022年8月動土，預計2024年底前投產，規劃年產能提高為8萬噸，生產陸域風電等再生能源類、注塑機及產業機械等鑄件。永冠台中港風電生產基地預計年底前完工，明年正式投產，貢獻營收。