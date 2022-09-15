國內3月31日起實施酒駕新法，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所15日公告第8波酒駕累犯，共計7男、1女重複犯法，還有人累犯3次。自5月9日首次公告至今，北市已累計23件累犯名單，其中22件皆為男性，主要年齡為41歲至59歲，累計罰鍰167萬、單筆最高21萬。

據酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，除現行加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實。

北市第8波酒駕累犯名共8名，分別為累犯3次1名及累犯2次7名。其中累犯3次為1名郭姓男子，其首次酒駕於2019年11月13日因騎車在忠孝橋遭攔停，第2次酒駕於2020年10月2日騎車在忠孝西路遭攔停，後於今年4月10日開車在環河南路被警方開單、酒測值0.32。

其餘6男、1女皆為累犯2次。陳男首次酒駕於2021年12月29日開車在環河南路遭攔停，復於今年6月21日開車在環河南路被警方開單、酒測值0.18。李男首次酒駕於今年2月15日騎車在西園路遭攔停，復於今年7月5日開車在西園路被警方開單、酒測值0.23。陳男首次酒駕於2021年11月21日開車在新北市淡水區淡金路遭攔停，復於今年7月5日開車在汀洲路被警方開單、酒測值0.24。

此外，吳女首次酒駕於2021年9月25日開車在新北市中和區中興街遭攔停，復於今年4月4日騎車在萬大路被警方開單、酒測值1.16。薛男首次酒駕於今年2月28日騎車在新北市板橋區民生路遭攔停，復於今年4月7日騎車在西藏路被警方開單、酒測值0.36。李男首次酒駕於2019年9月2日開車在木柵路遭攔停，復於今年4月13日開車在政大一街被警方開單、酒測值0.15。陳男首次酒駕於2021年12月25日騎車在民權西路遭攔停，復於4月22日騎車在台北橋被警方開單、酒測值0.17。

據裁決所統計，自5月9日首次公告酒駕累犯至今已8次，累積23名再犯者，年齡介於18至60歲，主要年齡分布在41至59歲、占78％；其中22名男性、占96％，1名女性、佔4％；騎車酒駕12件、占52％，開車酒駕11件、占48％。累計罰鍰167萬元、單筆最高21萬元。

裁決所提醒，如酒測值達0.25mg／L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。目前酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，呼籲民眾喝酒不開車，開車不喝酒，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！