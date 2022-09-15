台北市議會國民黨團今上午到中央黨部召開「選舉到了，柯市長用660元妄想收買老人心」記者會，提到台北市政府即將發放敬老卡660元儲值金，敬老禮金被柯文哲砍掉，如今發錢變成柯文哲的「恩給」，高興給老人多少錢就多少錢，老人們收到錢反而還要感謝柯，炮轟政治算計，柯為了無黨籍台北市長黃珊珊選舉，「不惜用自己的手打自己的臉」。柯文哲說，不要當做是買票，都有政策論述的。

北市議員秦慧珠、黨團書記長指出，大約3天之前，在LINE群組中就看到一張圖卡，內容提及台北市政府要發660元給台北市老人，自10月3日起拿敬老卡「嗶」一聲，就有660元入帳敬老卡，在網路上大量流傳，但有人質疑詐騙集團假消息，老人們討論來討論去，人心惶惶。

秦慧珠表示，她向北市社會局詢問後，660元這件事情是真的，但網路流傳的圖卡是假的，因為是社會局請設計公司做的草案，不知為何被流出，原本預計9月27日才要正式召開記者會對外公布，沒想到事先被流出，社會局如的補救措施是重新設計圖並改標題，她直呼「很瞎！非常好笑！」是設計公司還是社會局內部人員流出？要求社會局追究責任。

秦慧珠諷稱，現在市府做事就像柯文哲的性格，高興怎麼做就怎麼做，今年持有敬老卡的老人可領660元，但限定在國內4大超商使用，是否圖利4大超商？而且經費來自北市府敬老卡預算的剩餘款。

她再批柯文哲上任後，未經議會同意、公聽會，擅自片面取消敬老禮金，受到指責之後，就怪前朝社會局長許立民害他的，出了餿主意就落跑，害他被罵7年，台北市老人長達7年都未能領到敬老禮金，國民黨團提案，北市府卻都置若罔聞，後來訂定自治條例，柯文哲不認帳，還提覆議，覆議被打回仍不遵守，還請行政院認定該自治條例無效，結果行政院打臉柯，稱沒有違反相關法規。

秦慧珠說，連親民黨主席宋楚瑜也都看不下去，強調覆議案只有實質或照辦，沒有耍賴，像柯文哲這樣是民主已死，連宋都講相當重的話，最後柯文哲只能不情不願的遵守，由前台北市副市長黃珊珊宣布，自明年起編列每位老人發放1200元敬老禮金。

她質疑，黃珊珊過去擔任議員時，極力反對國民黨團通過自治條例，並在議會大會以冗長發言反對法案通過，導致本案必須交付朝野協商，黃珊珊擔任副市長之後，該法案終於在議會通過，國民黨團要譴責柯文哲、黃珊珊，而這幾年，柯文哲從「大街上罵人，又從小巷子送禮」，失去老人票以後，又做一點「小禮」彌補過失。

秦慧珠指出，台北市持有敬老卡的老人只占所有老人的9成，過去使用率非常很低，每年有1億多元未使用完預算繳庫，直到2020年，柯文哲才突然醒悟要攏絡老人，在中央實施「三倍券」時，市府規定只要憑敬老卡付3000元領「三倍券」，就可以回饋1000元。

秦慧珠說，2021年柯文哲再用敬老卡剩餘款1.84億，編列4億5900萬元追加預算，發給每位持卡老人1500元，但也只限4大超商可以使用，今年市府拿敬老卡剩餘款2.18億及愛心卡剩餘款6000萬，再加上8500萬的第二預備金，總共3億多元發給每位老人660元，在10月3日至12月31日領取，但也只限4大超商可以使用。

她炮轟，近3年每年發放金額都不一樣，柯文哲愛給多少就給多少，想怎麼給就怎麼給、高興幾月發就幾月發，今年10月發、去年11月發，過去制度化的1500元敬老禮金被砍掉，如今變成柯文哲的「恩給」、「恩惠」，他高興給老人多少錢就多少錢，老人們收到錢還要感謝柯文哲。

秦慧珠痛批柯文哲雙面人，柯文哲過去說想要請領敬老禮金的人是貪婪老人，各縣市政府發敬老禮金是違反財政紀律，贊成的議員是敗壞財政紀律、債留子孫，但除了北市，其他全台各縣市都有領敬老禮金，難道民眾黨、柯文哲認為其他縣市領敬老金的人都是貪婪老人？住在新竹的柯文哲母親領取敬老禮金，也是債留子孫？

秦慧珠更批，柯文哲稱要舉債發敬老金，讓老人背負非常高的道德壓力，年輕人去罵老人，造成世代對立，「柯文哲7年造成世代對立的仇恨值，比陳時中還高！」若台北市長參選人蔣萬安當選，一定會發1500元敬老禮金，若預算不足，也支持編列追加預算補足。

北市議員汪志冰說，此政策讓敬老卡、愛心卡突然變成現金儲值，政策就是精算的政治算計，去年底開始祭出政策，柯P為了黃珊珊的選舉，不惜用自己的手打自己的臉，而且打得很腫，柯文哲當時說財政紀律、債留子孫等語，現在因為這個政策都變成「屁話」，同樣是為了敬老，為什麼要另闢蹊徑，為了面子工程，認為只要發敬老金就可以，回歸到正軌，用現金整備更方便。

柯文哲今上午出席台北市全民國防教育訓練中心揭牌活動，會前受訪表示，本來就是每位長者每月都有480點，疫情在26號前會達到高峰，之後就會慢慢過去，疫情消退本來就有振興方案，由於捷運因為疫情期間使用量下降，所以不要占人家便宜，把今年的每月敬老卡的餘額統計，再用二備金補到吉利的數字660元，會配合振興的時機推出，這是疫情過後產業振興催化劑。

柯強調，政治還是要有政策，這個事先就規畫，不要當做是買票，都有政策論述的。

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