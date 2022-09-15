艦隊分署馬祖海巡隊 組主任 陳家琦

昨(14)日下午海巡署第十一巡防區指揮部使用雷情系統於馬祖北竿海域發現有不明陸船越界，隨即通知海巡署艦隊分署第十(馬祖)海巡隊PP-3571及CP-1029艇前往查處，復於三連嶼近岸查獲「無船名」中國大陸籍漁船違規進入我國禁止水域，遂採取雙艇優勢兵力強靠登檢並扣留該陸船，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將人、船帶返福南竿福澳港留置調查。

馬祖海巡隊PP-3571艇及CP-1029多功能快艇昨(14)日於北竿三連嶼0.3浬處，發現「無船名」大陸漁船進入我國禁止水域，海巡人員立即鳴笛廣播喝令停船，惟該陸船仍持續加俥逃逸拒檢，2艘巡防艇隨即以優勢兵力實施緊追、強靠登檢該船，經查船上計有4名大陸籍船員、載有漁獲約160公斤。

馬祖海巡隊兩艘快艇多功能快艇昨夾擊非法進入禁止水域大陸漁船，並強勢登檢後扣押回港。(海巡第十一巡防區提供)

馬祖海巡隊兩艘快艇多功能快艇昨夾擊非法進入禁止水域大陸漁船，並強勢登檢後扣押回港。(海巡第十一巡防區提供)

時值新冠疫情及非洲豬瘟等盛行期間，登檢之海巡人員皆穿著全套防疫裝備、若實防疫檢查規定，初步量測4名陸籍船員體溫均正常，亦未發現牛、豬肉製品，將漁獲全數海拋、陸船扣返南竿福澳港後，即由連江縣環境資源局實施全面消毒、衛生福利局人員進行PCR核酸檢測(均呈現陰性)，後續送往金馬澎分署第一○岸巡隊留置室實施隔離及留置調查。

海巡署表示，針對馬祖海域違規越界陸船，將持續實施強力執法作為，且防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，籲請漁民朋友們如在海上作業發現陸船越界時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。