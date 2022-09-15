303大停電之後，經過半年時間，台電今天召開「強化電網韌性建設計畫」記者會，宣布將以5645億、10年時間，採「分散、強固、防衛」三大主軸，提升全國電網面對突發事故應變能力。經濟部次長、台電代董事長曾文生宣示目標：「單一電網事故所造成的大規模停電，絕對不要再發生！」

整體計劃超過5000億，比原先預估的3000億又高出不少，是歷來台電單一性計畫最大金額。曾文生表示，行政院明年要為台電增資1500億，採公務預算執行。至於後續經費是否以特別預算來編，須由政院討論。

他開宗明義說明，台灣面積不大，地峽人軸，電網密度驚人，用電成長又非常快。過去花很多時間討論很多電源(電廠)，但物流搭配非常重要。所以整個計劃，要解決的是過度集中且依賴主幹線的電網結構。

本島電網現在是透過三條34.5萬伏特(345kV)的主幹線進行南北串連融通，並由龍潭、中寮、龍崎三大超高壓變電來形成的集中電網架構。曾文生進一步說明，透過強化電網韌性建設計畫，將打造分散式電網，未來發生類似突發事故，能大幅限縮影響範圍、縮短復電時間。

整個「強化電網韌性建設計畫」，主要分成「分散電網」、「強固電網」以及「強化防衛」三大工程。台電總經理王耀庭表示，整個預算以分散電網4379億元，占比最高項目最多。

發電端分散部分，王耀庭以道路比喻說明，會為再生能源做17條省道(路網)， 讓中部離岸風電、南部太陽光電在地就近供電。另國內目前有大潭、中火等五大電廠，屆時也會配對直供電給七大園區。等於以後有1／3車流(電力)走省道，不走國道，把主幹道留給民生使用。

同時搭配每個地區都建儲能，強化現有7個調度中心。王耀庭說，電網節點也要做改善，會新設28座變電所，改建24座變電所「屋內化」。

整體而言，「分散工程」包括「電廠直供園區」減少跨區供電，「綠能分散供電」在地就近供電，「樞紐節點分群」分散3大樞紐變電所供電風險，「增加配送節電」增建關鍵變電所，紓解都會地區供電瓶頸，並藉由「精進區域調度」分散調控風險。

「強固工程」則著重提升設備穩定程度，涵蓋「電網擴充更新」、「廣增儲能設備」、「變電所屋內化」。

「防衛工程」主要提升電廠、電網間各層次保護設定，監測相關設備狀態，提高防衛精準度，協助電網若遇突發事故，可在短時間隔離故障點，縮小事故範圍。