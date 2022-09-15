行政院日前公告自2022年7月1日起至同年9月30日止，機動調減進口大宗物資黃豆、小麥、玉米3項貨物應徵之營業稅100％，等同免徵營業稅。行政院發言人羅秉成今（15日）於行政院會後記者會表示，經相關部會審慎評估後，院長蘇貞昌已經同意相關物資降稅措施延長在今年底。

行政院為穩定物價，日前公告免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，減免小麥、牛肉、奶油關稅，此外，調降汽柴油、水泥貨物稅等措施，延長至今年9月。

蘇貞昌指出，免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，減免小麥、牛肉、奶油關稅，調降汽柴油、水泥貨物稅等，將延長到今年12月底。請行政院副院長沈榮津落實各項穩定物價作為，強化重要物資進口能量，防止民生物品囤積哄抬。並呼籲廠商共體時艱，採取平穩物價作為，照顧國人生活。

羅秉成指出，去年12月起實施四波減徵關鍵原物料措施，政府補貼280億元，相當程度穩定物價，為舒緩大眾物資物價仍偏高壓力，避免物價波動影響經濟，經相關部會審慎評估後，院長已同意相關物資降稅措施延長在今年底。