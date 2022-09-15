網紅荷莉先前被控冒充林心如、徐若瑄等親友，向廠商討業配商品，未料遭林心如出面澄清並非姪女後，就爆出輕生一事，如今自稱是團隊的人員表示她仍在昏迷，更公開寄給林心如的信件，內容竟要索討慰問金，這讓網紅陳沂忍不住狂酸：「世界上的騙子都很愛叫人保持良善」。

根據《聯合新聞網》報導，自稱是荷莉團隊的工作人員昨（14日）寄信給媒體，透露荷莉仍處於昏迷狀態，但又稱她「身心狀態非常健康」，說詞反覆讓人一頭霧水，但也強調會關注網友私訊和論壇發表的言論，待荷莉出院後會「一個個處理」，此外也公開寄給林心如的信件，內容除了向林心如索討慰問金，還要求林心如「簽下荷莉」幫忙圓夢，不過至今未獲得回覆。

網紅陳沂也針對此事發表評論，她表示荷莉冒充林心如姪女，透過經紀人跟廠商騙公關品，說寄給她們會順便拿一份給林心如試用，結果被本人發文揭穿後，就傳出輕生消息，不過隔天隨即表示從鬼門關前被救回來，還附上手寫文「願世界保持善良」，對照跟林心如索討慰問金一事，讓她忍不住嘲諷：「這世界上的騙子都很愛叫人保持良善，然後被揭穿都很愛搞輕生這招，不然就說自己憂鬱症」。

對此，網友紛紛留言：「貌似她還會化身成各個團隊裡的人，結果全部都她自己」、「所謂的經紀人也是她自己，動不動就輕生或以死相逼之人，還是遠離比較保險」、「根本是玫瑰瞳鈴眼的劇情」、「會講保持良善的人都不是好東西」。

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