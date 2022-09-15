美國參議院外委會通過「台灣政策法」，要提升台美多領域關係。國民黨立委江啟臣今表示，感謝美國國會對台灣安全的支持與承諾，但蔡政府更應讓人民知道，面對美國強力支持和中共加大威脅，台灣如何在美中對抗下找出最大利益？

江啟臣說，面對美中對抗及中共持續軍演擾台的台海新常態，未來美國勢必會提供更多軍事援助，台灣須思考的是面對美國強勢軍援，整體國防戰略如何調整？政府準備好了？又該如何因應法案通過後的兩岸關係變化？

江啟臣認為，「台灣政策法」的象徵意義大於實質意義，即使沒有法案，各項軍售仍陸續進行，相關經貿談判也都在持續推動，因此台美合作需要的仍是具體落實，當前法案通過與否已非重點，而是國會挺台的宣示。

但江啟臣提醒，目前法案只是參議院外委會通過，尚未完成立法，眾議院也沒有提案，再加上11月8日眾議院全部改選與參議院局部改選，恐怕難以在選前通過，甚至可能之後又將全部重來，未來是否完成立法與具體內容，都還有待觀察。

此外，江啟臣說，美國國會雖展現挺台、捍衛區域和平決心，對中共傳達不可破壞現狀的政治訊息，但未來行政部門是否會照章辦事，也仍是未定之天。

江啟臣分析，美國參議院外委會通過「台灣政策法」代表美國國會對台灣安全的支持與承諾，但其中也可看出行政部門的協調，讓國會調整有關主權象徵性意義條文，向中共傳遞沒有變更一中政策的訊息，以避免升高美中對抗。

江啟臣說，「軍事增援、政治放緩」是「台灣政策法」展現的意義，藉提高台灣防衛能力嚇阻中共侵台，避免外交地位提升造成誤解，重申美國對中、對台政策不變，同樣也是在維持兩岸現狀，防杜任何一方製造爭端或升高緊張對峙。