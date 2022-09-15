民進黨新竹市長參選人沈慧虹15日舉辦友善親河力記者會，針對行政院長蘇貞昌即將啟動地方輔選，也傳出黨內有人認為前新竹市長林智堅「該出場就出場」，沈慧虹則說，林智堅一直都在，也已回到新竹輔選很久，市民也都很期待林智堅出面輔選。

林智堅復出傳言不斷，近日也傳出最快9月底前會公開露面，沈慧虹說，林智堅市長一直都在，更是自己最好的夥伴，兩人也會互相交換意見，沒有復不復出的問題。

此外，沈慧虹也提到，其實林智堅已經回到新竹輔選很久，也拜訪許多地方頭人和鄉親，地方支持者不論男女老少對於林智堅可以復出，也表達熱烈歡迎，市民都很期待林智堅出面輔選。

沈慧虹也提到，宣講政績會讓支持者更堅定，未來蔡英文總統、蘇貞昌和林智堅，到竹市講政績、講政策，相比對手陣營只會批評謾罵，將會讓支持者更加堅定、勇敢站出來，捍衛新竹這座城市。

沈慧虹說，這幾年中央地方執政都有好成績，竹市也在蘇貞昌大力支持下，8年來改頭換面，她認為有中央、地方合作，才把竹市營造得更好，民眾也都很期待蘇貞昌來新竹宣講。