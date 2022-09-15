慶中秋、樂團圓，為活絡鄰里居民間情誼，社區管委會絞盡腦汁籌辦賞月活動，永慶房屋長期深耕在地，除了提供消費者在買屋賣屋上的專業服務，也是鄰里居民的最佳好鄰居，經常為地方活動提供帳棚、瓶裝水與濕紙巾等物資，並動員永慶夥伴全力相挺！因此在各地的元宵節、端午節、中秋節與聖誕節等重要年度節慶活動中，都能看見永慶人的身影，攜手地方打造最幸福的樂居社區。

月圓高歌慶中秋 社區鄰里更親近

新北市板橋「柏克萊公園」社區管委會在中秋連假檔期，舉辦中秋「圓」遊會，與鄰近社區聯合慶中秋，用月圓凝聚社區向心力。「不同社區的合作是很難得的機會，中秋又是象徵團圓的節日，是最佳的合作時機！」柏克萊公園管委會主委李霈宸分享，柏克萊公園於去年才完成交屋，作為社區的第一場大型活動，管委會期望住戶能藉此一起慶祝同樂！現場除了有各項精美獎品與現金大獎等摸彩活動，還有適合各年齡層的歌手舞團表演、親子趣味競賽、剝柚挑戰等，鼓勵住戶大手拉小手闔家參與，爭取優勝禮券，共創中秋美滿時光。

中秋是象徵團圓的節日，板橋「柏克萊公園」社區與鄰近社區聯合慶中秋，共創中秋美滿時光。(圖/永慶房屋提供)

新北市新店「伴山別墅」社區管委會為打造和諧、熱絡的地方生活圈，同樣在中秋連假檔期，邀請在地香坡里民，參加社區二手市集暨美食餐車活動，共享同樂！伴山別墅管委會委員宋祥禧表示，社區基地大、多透天別墅，公共區域綠化豐富、擁有絕佳自然景觀，每逢重要節慶，都會舉辦相應活動來增加住戶的交流機會。此次市集鼓勵住戶將家中閒置物品帶至攤位二手拍賣，推廣惜福愛物精神，有些住戶則會發揮創意與好手藝，販賣小點心或手工藝，讓活動更豐富，歡度中秋假期。

社區活動除了能增加住戶間的交流機會，也是民眾能一展長才的絕佳舞台！新北市中和「新歐洲」社區管委會顧問李安莉分享，新歐洲舉辦中秋節園遊會暨聯歡晚會，免費發送所有入場住戶一人100元票券，住戶也能申請帳篷擺設攤位，在活動中賺外快收入！喜愛表演、歌唱的住戶，不只能在中秋月圓下的社區舞台演出，還有100元獎勵票券，有吃、有玩又有拿。李安莉表示，所有入場住戶都會量測額溫與酒精消毒，活動防疫到位，讓中秋晚會更圓滿。

遠親不如近鄰！「社區好鄰居」讓中秋更圓滿

不只社區在連假慶中秋，於台北市中山服務地方16年的康樂里里長王金富，也在里內舉辦中秋節晚會，策畫歌舞表演及親子活動，並準備肉圓等當地美食點心，邀請鄰里居民一起賞月迎中秋，拉近居民間情誼！王金富分享，康樂里鄰近中山商圈，五星飯店與美食餐廳林立，里內還有康樂公園及林森公園，打造生活機能和居住環境俱佳的幸福社區。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，「永慶熱情投入地方服務，和很多里長、管委會與地方單位都是多年的好朋友、合作默契十足，齊心凝聚地方情誼。此次協助許多社區、鄰里搭設帳棚，提供趣味競賽及市集攤位使用，並在現場發送酒精噴霧助防疫，期待鄰里社區的中秋晚會活動，因為永慶更圓滿！」