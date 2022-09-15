輔具維修師進行相關醫療輔具維修作業。(勞動力發展署中彰投分署提供)

曾擔任物理治療師、台中市香柏木健康關懷協會創辦人吳銘堂，有感於許多患者缺乏輪椅或助行器、醫療床的維修、租賃管道，決定整合相關資源、協助解決患者醫療輔具問題，並透過參與勞動力發展署中彰投分署「多元就業開發方案」，在政府資源協助下研發行動輔具等，未來盼成立輔具銀行。

吳銘堂說，他曾經擔任數十年物理治療師的工作，看過許多患者受到身心病痛折磨，生活相當艱辛，2014年退休後即成立香柏木健康關懷協會，針對居家照顧服務員辦理相關特殊教育課程，為幫助患者提升自主生活能力、減輕家人的照顧負擔，2020年開始朝輔具租賃、修繕及再造等方面提供服務。

吳銘堂表示，輔具服務是配合勞動力發展署中彰投分署的「多元就業開發方案」，雇用6名中高齡勞工擔任輔具維修師，其中2人年紀已68歲，相當珍惜輔具維修技術的專長，讓他們能不被排除在就業市場外，也開啟人生的第二段職涯。

勞動力發展署中彰投分署長劉邦棟表示，多元就業開發方案是由民間團體發展在地產業、創造在地短期就業機會，盼能幫助失業者、中高齡、身心障礙等弱勢民眾；透過多元就業開發計畫，民間團體只要進用此類勞工，即可獲得政府補助，盼政府攜手民間，共同促進地方產業永續發展。

台中就業服務中心指出，今年共輔導23個單位參加多元就業開發計畫，至今已協助103人次弱勢民眾。