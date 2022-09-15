中國常駐聯合國代表團網站15日消息，中國常駐聯合國代表團當地時間14日與聯合國經社部共同舉行《攜手合作，共用美好未來——「一帶一路」倡議支持聯合國2030年可持續發展議程的進展報告》發布會。中國常駐聯合國代表張軍在主旨講話中表示，「一帶一路」是構建全球夥伴關係的團結之路，是加強互聯互通合作的共贏之路，是促進全球可持續發展的希望之路，已成為當今世界範圍最廣、規模最大的國際合作平台。

深入推進「一帶一路」建設，有利於各國合作應對挑戰，共同抗擊新冠疫情，推動全球經濟復甦，維護全球供應鏈穩定，應對糧食、能源危機，是實現標本兼治的正確選擇和途徑。「一帶一路」符合時代需要，符合各國人民的期待，符合各國共同利益。

張軍指出，落實2030年議程的時間表即將過半，但各國特別是開發中國家面臨多重危機和挑戰，可持續發展目標實施進展明顯不及預期。實現可持續發展目標不僅需要堅定的承諾，更要靠切實的行動。2013年習近平提出「一帶一路」倡議，是為落實2030年議程貢獻的中國智慧和中國方案，在理念、目標和舉措方面與2030年議程高度契合，為落實可持續發展目標提供有力支持、注入強大動力。

出席活動有張軍、聯合國經社事務副祕書長李軍華，聯合國祕書長非洲問題特別顧問杜阿爾特，巴基斯坦、俄羅斯、哈薩克、埃及、衣索比亞、印尼、寮國、希臘、塞爾維亞、匈牙利、阿根廷、智利等「一帶一路」夥伴國大使，及聯合國經社部、開發計畫署等機構代表。

寮國表示，中寮鐵路專案幫助寮國實現由「陸鎖國」變成「陸聯國」的夙願，從永珍到昆明的旅行時間從一周縮短至10小時。衣索比亞表示，「一帶一路」不是「空中樓閣」，而是看得見摸得著的具體項目，為充滿苦難的世界帶來希望之光。

印尼表示，「一帶一路」充分考慮和對接各國發展戰略規劃，有效帶動公私部門參與，是合作共贏的生動體現。巴基斯坦、塞爾維亞、希臘等國大使也熱情分享中巴經濟走廊、匈塞鐵路、比雷埃夫斯港等「一帶一路」旗艦專案給各國經濟發展和就業帶來的顯著成效，期待中方繼續發揮引領作用，推動「一帶一路」建設不斷走向深入。

《「一帶一路」倡議支持聯合國2030年可持續發展議程的進展報告》由中國—聯合國和平與發展基金發展子基金提供支持，通過案例研究、專案成果展示等方式，深入分析「一帶一路」倡議對2030年議程的支持作用，詳細介紹「一帶一路」架構下雙邊、三邊和多邊合作的有益經驗，對於各方深化「一帶一路」互利合作、提升發展能力建設、加快落實2030年議程具有積極啟示意義。