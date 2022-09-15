政府喊話禁止預售屋紅單轉讓，日前遭立委抓包攏係假。對此，內政部今大動作發出新聞稿，強調「昨天」已聯合地方政府、行政院消保處、公平交易委員會展開聯合稽查，「初步發現」有30個建案涉有違規情事，將密切觀察後續銷售情形，呼籲業者依規定銷售。

民進黨立委江永昌日前表示，「禁止預售屋紅單轉售」自去年7月上路迄今已超過1年，但中央、地方的稽查行動查獲案件都掛零，全國沒有任何一件違法案件；經向內政部索取資料，也發現中央政府對於預售屋買賣契約「應申報而未申報」的統計，也沒有明確統計數字。

特別的是，主導房屋政策的內政部次長花敬群，在2020年11月接受媒體訪問時曾說，「誰敢再囂張紅單炒房，有種試試看！」今年3月，花敬群也公開向業者喊話，強調針對紅單轉售「建議開罰100萬」。如今，從立委揭露的數字來看，內政部在稽查紅單的作為上，被證明是連揮空拳都懶得揮。

儘管數字掛蛋，但內政部今天再次「大動作」發出新聞稿表示，「昨天」結合全國19個地方政府及行政院消費者保護處、公平交易委員會、地區國稅機關，共稽查57個預售屋建案，初步發現有30個建案涉有違規情事，將請地方政府儘速從重處罰，並將密切觀察928檔期建案銷售情形，籲請業者應確實按規定銷售，對於蓄意哄抬等違規建案，立即進行稽查嚴處。

內政部指出，此次稽查發現，有3個建案未報備查即進行銷售，每案將處罰3至15萬元；另有51個建案使用紅單，其中有7個建案違反紅單未約明買賣面積，或約定買方逾期未簽約即沒收定金等規定，將按其違規紅單戶數，每戶處罰15至100萬元。

內政部也說，稽查也發現其中1個建案，對鄰近公有公共設施廣告不實，將移由公平交易委員會立案調查；另有3個代銷建案廣告未註明經紀業者名稱、1個代銷建案的買賣契約未指派經紀人簽章，將依不動產經紀業管理條例規定處罰6至30萬元。另有14個建案銷售中心或樣品屋，未取得合法建築使用文件，將依建築法等規定要求限期改善或裁罰。

面對外界質疑內政部行政怠惰，內政部在新聞稿也澄清說，自109年10月起已有6次預售屋聯合稽查，同時加強宣導預售屋銷售相關規定，發現稽查違規建案比例，已由首次86％下降至本次52％，業者使用違規契約的比率，也由73.9％大幅降低到8.8％，「顯示對導正業者違規行為已具成效」。