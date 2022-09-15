翁秀瑛透過職訓讓自己的人生和事業再創第二春。（勞動部雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

曾經從事美術設計工作的52歲翁秀瑛，因小孩患罕見疾病需要照顧，離職轉做SOHO族接案子，但美編APP崛起後，使得接案量日益減少，她憶起以前喜歡花花草草，偶然看到勞動部有開設農園藝創意植栽職前訓練課程就毅然參加，順利開啟新職涯，也讓收入較以往高出2成以上。

翁秀瑛原本在設計公司工作，後來家庭因素轉做SOHO族接案子，但近年因美編APP程式軟體出現，人人都能隨手玩設計，導致設計案量日益減少，讓她有了轉職打算。

翁秀瑛說，因從小就喜歡花花草草，於是參加勞動部委外開辦的農園藝創意植栽職前訓練課程，在300個小時的密集訓練下，從植物生長原理、栽培技巧到病蟲害防治、植物修剪與嫁接技巧開始學起，「沒想到真的做出興趣」，加上美術設計底子，所以做出來的盆栽具創意與實用性，很受歡迎。

翁秀瑛學出興趣後，3年前決定創業開始把「拈花惹草」當職業，不僅在多個社區與學校進行教學外，也在市集賣起園藝盆栽，收入比以前高且穩定，為自己的人生和事業，再創第二春；「把自己擺對位置很重要！」她鼓勵想重回職場的朋友，可找有興趣的領域去深耕，有機會就好好把握。

目前翁秀瑛正在籌備工作室，未來不僅要推廣食農教育，也要讓更多人具備栽培應用的專業概念。