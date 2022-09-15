民進黨台北市長參選人陳時中深陷「擋疫苗」風波，遭到藍營猛攻，國民黨立院黨團今(15)日再爆料

阻擋慈濟採購疫苗的就是衛福部長薛瑞元、行政院副院長沈榮津，陳時中嗆，沒有政府會去擋自己的戰略武器，這樣影射很不道德，若政府真的有擋疫苗，就是中國大陸的滅活疫苗，「若國民黨覺得中國疫苗這麼好可以提案修法，但他們也沒這麼做。」

陳時中今天上午出席競選市長美容美髮業後援會成立大會前被問及國民黨直指薛瑞元、沈榮津擋疫苗，陳時中說，這樣做影射是不對的，政府做政策評估時都是綜合判斷，如果用會議中的話來講是「不道德的」，執政黨不會去擋疫苗，疫苗是重要的戰略武器，不會自己去放棄，沒有執政黨會這樣做，今天若是國民黨執政也不會，這是最基本的邏輯。

至於媒體人吳子嘉日前在節目中說陳時中以疫苗採購來貪污，是否會想提告？陳時中說，他會做考慮，不過在選戰期間，很多人都要運用這種誇張、無稽的言論，然後誘使候選人來告他，博得一定的聲量，獲取個人的利益，「我不會這樣做」。