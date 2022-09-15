前副總統呂秀蓮透露自己要捐贈3000萬劑輝瑞／BNT疫苗，卻也被阻撓。（圖／翻攝自《中視》）

前副總統呂秀蓮透露，她要見「部長」，對方卻回說「不必見」。（圖／翻攝自《中視》）

慈濟基金會執行長顏博文近日爆料，去年購買疫苗時遭政、商界大老勸阻，衛福部前部長、民進黨台北市長參選人陳時中及行政院雖都予以否認，仍引發各界質疑。前副總統呂秀蓮昨（14）日爆料，其實她要捐3000萬劑輝瑞／BNT疫苗也被阻撓，細節她不願多談，只透露當時想見陳時中，對方卻說不必見。

呂秀蓮昨在《中視新聞》政論節目〈庶民大頭家〉接受主持人哈遠儀專訪，談到慈濟捐疫苗被阻撓一事時，突然自爆：「透露一下，我確實比他們都還早，我也可以從輝瑞進口，也被阻撓了。」

此話一出，讓哈遠儀驚呼不已，呂秀蓮進一步指出，她當時能夠從美國直接進口，而且還可一口氣拿到3000萬劑輝瑞／BNT疫苗，卻遭到阻撓；哈追問：「是誰阻撓您？」呂僅表示：「細節我就……已經過去了就不講。」

談到自己、慈濟與各大民間善心團體想捐贈疫苗卻受阻，呂秀蓮感嘆，這些事大家都記憶猶新，「我覺得是就是，犯錯了就承認比較好。」

而哈遠儀也詢問呂秀蓮，是否同樣接到政界大老的勸退電話？她苦笑回應：「我要見部長，部長說不必見嘛！就知道……」哈再次確認，呂所指的是否為時任衛福部部長陳時中？呂則點頭再度露出苦笑並重申：「我想過去了，不談啦。」