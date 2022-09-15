美國經濟衰退雜音浮現，除了通膨居高不下，剛公布8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%高於預期外，綜合外媒報導，代表全美貨運鐵路的工會，本週可能爆發全國性罷工，外界估計，罷工將讓美國經濟每天損失高達20億美元（折合約620億元新台幣），而且勢必會讓供應鏈和通膨問題更加惡化，包括糧食、零售業、以及煤炭運輸等備受衝擊。

根據《巴隆周刊》（Barron's ）報導，美國近3成貨物都是靠鐵路運送，而且運輸品項繁多，從化學品到家禽等，Gartner供應鏈研究主管Michael Dominy估計，糧食業供應重創最慘重。

全美零售聯合會(National Retail Federation、NRF)致信國會警告，現在是進口高峰期，零售商正替第四季旺季購入假期商品，零售巨擘包括沃爾瑪、亞馬遜等，依靠BNSF Railway和Norfolk Southern鐵路運送貨櫃，若本月貨運受阻，將對年末旺季造成長遠負面影響。

報導提到，鐵路暫停，同時也會波及煤炭運輸，發電廠發電恐受影響，而且油價也會受衝擊，因為美國汽油需混合乙醇，而美國生產的乙醇，高達7成利用鐵路從中西部運往東西岸，要是鐵路罷工持續，每加侖汽油價格恐跳漲0.35~0.75美分。