搶秋季國旅商機，天成飯店集團即日起至10月30日推出「台北瑞穗雙城記買一送一」住房優惠，結合旗下台北兩家城市觀光飯店和花蓮瑞穗的溫泉度假村，入住兩間飯店雙人房優惠價14,999元起，不論是想在城市小巷弄間穿梭，還是徜徉在花蓮後山的自然景致，一次滿足旅人的兩種願望。

「台北瑞穗雙城記買一送一」不論先住宿台北或者花蓮瑞穗皆可享優惠，雙人入住台北天成大飯店或台北花園大酒店，享受一趟城市小旅行，再贈送瑞穗天合國際觀光酒店平日雙人城堡精緻客房一泊二食住宿券，如先入住瑞穗天合國際觀光酒店，則有城堡精緻客房、城堡溫馨家庭房或格蘭雅緻別墅等不同房型可供選擇，同樣平日雙人優惠價14,999元起，另贈送台北天成大飯店或台北花園大酒店雙人客房平日住宿券，旅客可從中自由選擇入住館別。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，隨著悠遊國旅補助告一段落，國內出遊熱潮也趨緩，正值秋涼氣爽，更適合放慢腳步，深度賞析台灣城鄉之美。天成飯店集團以多品牌策略布局經營，此次結合旗下台北兩間城市觀光飯店和花蓮的歐風溫泉度假村，推出買一送一住房優惠，贈送的住宿券也不需連續住宿，讓消費者安排出遊更具彈性，預估此優惠可望帶動住房業績成長約一成。