新北市政府為了陪伴少年走過迷惘的青春歲月，特別委託善牧基金會辦理蘆洲少年福利服務中心，近期更透過舉辦「原子蘆少」歌唱大賽，鼓勵少年勇於嘗試、改變自我，並在比賽個過程中釋放精力、抒發情感，希望透過舞台找到自信。

「原子蘆少」歌唱大賽，是以選秀節目「原子少年」為發想，所有布置和道具，都由社工和少年自己動手DIY，甚至利用氣球裡裹上一層層泡濕的衛生紙，經由燈光投射產生奇異的舞台效果。此外，社工也組隊參賽，與少年們切磋歌技同樂。

蘆少中心主任高珮熏表示，中心長期在社區耕耘，鼓勵青少年成長，發展興趣，嘗試各種可能，並挑戰自我。中心發現，青少年在成長過程中，若因家庭變故，外在環境變化，或交友狀況等因素，容易對課業學習缺乏興趣，也較無自信，甚至面對挑戰與挫折時呈現退縮。

不過高珮熏說，從實務接觸的過程中發現，其實這些少年都有不同的潛力，像是歌唱比賽中的19歲少女葳葳，就擁有一副好歌喉，也透過這次的比賽展現自我。中心利用優勢觀點和復原力，透過社工與青少年的關係建立，讓青少年在尊重、包容與接納的環境中，能夠安全的探索，而不必害怕失敗或責難。

社會局兒少科長劉倩如表示，蘆少長期服務蘆洲與三重地區12至18歲的少年，提供個案輔導、親子諮詢、外展服務和司法後追，甚至藥物濫用個案追蹤輔導，以活潑、多元、彈性的方式，協助青少年適性發展，並探索自我潛能，希望讓少年能更健康、快樂的成長。