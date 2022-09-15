有些女人面對婚姻常因太愛對方失去更多，今(15日)美女主播劉芯彤就分享周遭友人的遭遇，她表示某女性友人3年前閃婚，老公是同一間公司的男同事，雙方是在一趟出差擦出火花，接著就像趕火車般，才交往3個月就閃婚，還是因為女方已有孕在身，且小孩6個月後就要出生，而這也導致不幸婚姻生活。

劉芯彤表示友人3年前和公司男同事，還只是同事之間的關係，結果一趟出差後關係急速升溫，還從同事升格為男女朋友，不過劉芯彤表示，該名男同事婚前就是花蝴蝶，不時就和其他女同事傳緋聞，還曾有外面的女友找到公司；不過劉芯彤的友人相信，婚姻代表承諾和永久，因此相信嫁人後對方會變成熟。

然而6個月前，友人徹底明白男同事，即使有小孩依然到處偷腥。就在她向公司請育嬰假期間，再次勾搭女同事，而且這次不僅僅傳出緋聞，還在已婚狀態下搞大對方肚子；某一天，男同事回家後竟對劉芯彤的友人攤牌，直接要求離婚，還對她說自己根本不愛對方，要不是因為有小孩才不願娶友人為妻，讓劉芯彤不禁感嘆：「以前都覺得戲劇總把愛情演的很醜陋，現在才知道愛情的本身就存在著醜陋的一面。」

女網友們一看完文章後很有共鳴，紛紛留言發表意見，「婚姻就是賭注，賭輸的機會比賭贏的多」、「女人也得睜大眼，不要以為有了孩子，男孩就會變男人」、「薄情郎即將娶的女人，大概極可能沒多久也步上她的後塵」、「長大後以為婚姻是美好愛情的延續，處在婚姻關係中才知這是人生中最大的賭局或騙局」。