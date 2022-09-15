副總統賴清德今到新北市幫林佳龍站台。（王揚傑攝）

副總統賴清德今到新北市幫林佳龍站台。（王揚傑攝）

副總統賴清德今到新北市幫林佳龍站台。（王揚傑攝）

副總統賴清德啟動輔選，今（15）日首站到新北市為民進黨新北市長參選人林佳龍及市議員參選人等站台，上午賴清德與林佳龍等人到板橋區深丘福德宮參拜，賴清德說，這是他第2次來參拜，希望下次來是林佳龍當選市長、市議員全壘打。

但賴清德在點名市議員參選人時，兩次口誤把板橋區參選人山田摩衣叫成「山田麻衣」；另現場有名婦人身體不適昏倒，救護車到場時已恢復意識，賴清德離開前特別停車下來關心，所幸婦人已無大礙。

賴清德致詞時表示，當前的國際局勢非常複雜，台灣的挑戰非常大，蔡英文總統冷靜、理性，秉持和平、對等、民主、對話4個原則處理兩岸關係，受到打壓不退縮，也不願走回對抗老路，政策深受國際社會肯定和信賴，尤其COVID-19這2、3年期間，台灣人民團結合作，成功防疫，我們不僅有能力照顧自己，還有能力幫助其他國家，國際社會都認為台灣是世界上一股良善的力量。

賴清德說，除了疫情期間國際看到台灣公共衛生的能力，也看到台灣產業應變創新的實力，特別是半導體護國神山，國際社會都認為，在地緣政治衝突、產業鏈重組的時候，台灣是非常關鍵的國家，我們努力的成果受到國際社會的支持，雖然中國對台灣打壓無所不在、日益增強，但包括美國國會議長裴洛西女士，還有日本、美國、歐洲參眾兩院不分黨派的國會議員甚至官員陸續來台，表達對台灣的肯定和支持，所以我們已經走在正確的路上，敬請全國父老鄉親做蔡英文總統的後盾，讓她更有力量解決國內外各種挑戰。

賴清德強調，年底選舉敬請全國父老鄉親能鼎力支持民進黨提名的縣市長候選人，讓蔡英文總統更有力量、更有民意基礎來解決各項問題，新北市就是要支持林佳龍。

林佳龍表示，感謝賴清德副總統的輔選行程從新北出發，賴副總統對新北的發展有很多期盼，他的從政經驗豐富，從地方到中央，會為我們未來的施政提供最大的後盾，所以會多邀請他到新北，爭取支持。

對於總統、副總統今天都到新北市站台，林佳龍說，這顯示新北市的重要，以及對林佳龍的支持，過去17年民進黨在新北市沒有執政的機會，普遍市民的心聲也希望換人換黨做做看，過去包括蔡總統、游院長、蘇院長都參選過新北市長，都差一點，所以這一次大家團結，透過政見和政績，訴求人民的支持，能夠政黨輪替，新北大翻新。