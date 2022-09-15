正值疫情期間，我海巡人員穿著全套防疫裝備執行全船檢查。（海巡署金馬澎分署提供／李奇叡連江傳真）

馬祖海巡捍衛漁權 雙艇夾擊強扣越界陸船 （影／海巡署金馬澎分署提供）

一艘大陸籍漁船昨（14）日下午進入我國禁止水域，被海巡署發現後要求停船，卻持續加俥打算逃逸，最後海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊立即派艇攔截，扣留該船將人帶返，留置調查。

海巡署第十一巡防區指揮部昨透過雷情系統，發現馬祖北竿三連嶼0.3浬處，有不明陸船越界，隨即通報馬祖海巡隊，派出PP-3571及CP-1029多功能快艇前往強行攔截，喝令停船，但對方還打算逃逸拒檢，最後仍被追上，我海巡人員穿著全套防疫裝備，登船檢查。

海巡人員調查發現，船上共有4名陸籍船員，以及160公斤的漁獲，初步量測船員體溫正常，也無發現牛、豬肉製品，遂將漁獲全數拋入海中，船隻則扣返南竿福澳港，由連江縣環境資源局進行全面消毒。

後續4名船員接受PCR核酸檢測，皆為陰性，被送往金馬澎分署第一○岸巡隊留置室實施隔離，並留置調查。

海巡署強調，針對馬祖海域違規越界陸船，將持續實施強力執法作為，且防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，籲漁民若在海上作業發現陸船越界，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。