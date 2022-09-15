邀你體驗日式茶道文化，「2022茶山塾系列活動－文山涼夏祭」將於9月17、18日在文山公民會館開跑，產發局表示，將日式風格與在地茶山文化相結合，推出「日式茶道體驗」及「日式祭典文化體驗」活動，讓大家透過闖關遊戲、體驗活動，瞭解茶山知識。

產發局表示，木柵地區以產製鐵觀音茶聞名，根據記載，鐵觀音茶於日治時期便自福建安溪引入台灣，茶產業發展已超過百年，文山公民會館建造於民國前六年，建築物帶有濃厚日式風格，透過多元方式行銷特色農業，進而吸引遊客參與，活絡地方產業，達到農業永續發展的目標。

產發局說明，活動將帶入特色農產品－鐵觀音茶及綠竹筍的介紹，以遊戲闖關方式讓親子共同參與，並開辦帶有濃厚日系感體驗活動－「日式茶道體驗」及「日式祭典文化體驗」，課程內容包含茶道禮儀、刷茶體驗、繪本導讀、手作摺紙等，相當多元豐富。

產發局指出，活動現場也將有青年農民商品展示，推廣多項特色茶產品，同時推出茶山下午茶套餐供民眾預購，傍晚也有草地音樂會讓大家欣賞，此外，為推廣台灣好米，特別與聯華食品合作，限量提供元本山海苔，讓民眾了解米食的多元食用方式，大朋友小朋友可以創造完美的盛夏回憶。

北市府近年以三貓計畫2.0持續推動貓空地區的整治與活化，各項活動皆蓄勢待發，並打造「茶山塾」為茶活動品牌，產發局指出，以向自然、淺山學習及無圍牆博物館的概念，串聯貓空茶山與北市都會區，12月中下旬也將於信義威秀商圈舉辦「木柵小茶館-青農茶市集」，聚焦專屬台北市的在地茶文化與茶產業。