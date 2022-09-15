摩斯漢堡挺大學生，9月16日特別企劃「歐趴」快閃活動前進校園，依循大學新鮮人迎新文化，準備「歐趴紅茶」與同學們一起迎接新學期新挑戰，祝福各位同學考試、學分歐趴沒煩惱。

摩斯漢堡開學季「歐趴」快閃活動總計七場，緊接著為今天前往的政治大學摩斯漢堡政大指南店、以及9月16日前往摩斯漢堡世新大學店。凡該校學生於「歐趴」快閃活動當日上午11點至下午1點來店，以手機綁訂MOS Order App會員，並完成註冊，即可免費獲得「安心取溫馨送」歐趴紅茶乙杯，到全台摩斯漢堡店鋪免費兌換。

摩斯漢堡也在MOS Order App「安心取溫馨送」頁面上，為莘莘學子們推出多款「歐趴」餐點、午茶點心、及飲料組合，含「歐趴」經典蛋堡早餐買3送1，優惠價208元、「歐趴」夯地瓜配紅茶買3送1，優惠價300元、「歐趴」大薯加紅茶買3送1，優惠價252元、「歐趴」紅茶買10送10，優惠價400元、「歐趴」中杯拿鐵買10送10，優惠價700元、「歐趴」中杯咖啡買10送10，優惠價500元、「歐趴」濾泡式咖啡30包優惠價630元、「歐趴」系列商品數量有限、售完為止。且於開學季「歐趴」快閃活動期間內，消費指定「歐趴」系列商品，還可參加抽獎，最大獎還有機會抽中50紅茶。