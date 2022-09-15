近日長輩群組廣傳一張圖卡，寫下敬老卡、愛心卡嗶卡領660元，不少長輩擔憂是假消息。台北市議員王欣儀指出，今年確實會有660元回饋給老人，而她向社會局詢問得知，目前民眾轉傳的圖卡只是設計的「草稿」，要求社會局追究外流責任。社會局今證實「資訊無誤」，市面流傳的海報為設計草稿，將於9月27日開記者會說明。

王欣儀說，近日在許多北市里鄰社群廣傳「敬老愛心 66金順心」宣傳圖片，圖片左下方竟還標示台北市政府社會局廣告等字眼，因此有很多民眾向她反映，不知這訊息是真是假？因為不見市府公開澄清，也擔憂若是「仿冒的假訊息」又到處轉傳、以訛傳訛恐觸法。

她表示，經向社會局詢問得知，目前民眾轉傳的「敬老愛心 66金順心」圖卡只是設計的「草稿」，靠卡時間及地點等細節都還沒確定，但今年確實會有660元回饋給老人，靠卡日期跟地點要等社會局9月27日正式公布。

王欣儀痛批，柯市府一貫的施政風格就是「秘密作業」，大家都不知政策方案內容的真假，且尚未定案的政策訊息為何會外流？後續為何都沒有人出來處理並正式說明？難道現在市府只心繫選舉，行政螺絲鬆掉了也不管？要求社會局應追究此次訊息外流的責任，並盡快針對訊息做釐清，以免民眾被誤導。

今年660元敬老愛心儲值金預算共計3.63億，預算來源為社會局公務預算老人乘車費2.18億、身障乘車費0.6億，以及二備金8500萬元。

針對現在外界流傳「敬老、愛心靠卡儲值660元」的宣傳海報，社會局回應，針對海報相關的內容訊息無誤，事實上於議會多位議員質詢時，北市府都已答詢時說明靠卡金額跟靠卡地點，惟市面流傳的海報為市府規畫的宣傳設計草稿，官方的政策行銷宣傳，社會局將於9月27日正式召開記者會向市民說明。