2022九合一選舉將屆，台北市也呈現「三腳督」態勢，選情拉鋸。民進黨台北市長參選人陳時中今（15）日被問及若無黨籍黃珊珊獲20％以上選票，國民黨籍蔣萬安將會勝出，陳時中表示，自己沒有做這方面的計算，以獲得超過50％的選票為目標、照顧大部分市民。

陳時中出席美容美髮業後援會成立大會接受媒體聯訪談到北市「三腳督」選情，對於外界討論黃珊珊恐怕會吸收陳時中的選票，取得20％以上的選票，蔣萬安就會勝選，陳時中表示，自己沒有去計算各參選人的增減，因為要以50％選票做為目標，盡量提出能照顧到所有市民的政見、並以50％的民意做後盾，市政才會進步。

至於民進黨副秘書長林鶴明今接受廣播節目專訪時指出，未來陳時中的競選策略不管是打蔣還是打黃都不會是單一策略，陳時中回應，不會以攻擊個別候選人為策略，還是以爭取過半市民的認同為目標，也希望民進黨議員候選人能夠全壘打。