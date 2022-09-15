全家與鼎王聯名推麻辣肉包、麻辣腸，辛香美味誘人食慾。（陳俊吉攝）

多款炸烤物包含日式黃金雞腿排、黃金翅包飯等，全是50元有找。（陳俊吉攝）

葡式千層蛋塔內餡蛋液香氣十足，千層口感香酥迷人，39元。（陳俊吉攝）

瞄準現做美食商機！每年拓點200店的全家看好外食族偏好熱騰騰熟食，去年推現烤中西式點心櫃，順勢帶動熟食區業績成長3成，觀察民眾熱愛炸烤物且麻辣口味更能誘發食慾，因此與鼎王聯名推麻辣肉包、麻辣腸，並自創特色點心包含葡式千層蛋塔、雙色玉米等，要以方便買、夜市親民價格特色擄獲消費者的心。

全家導入多達40種的特色美食進駐熟食區，看好去年開賣與鼎王聯名的麻辣現煮蛋熱銷破80萬顆，此次擴大合作再推鼎王麻辣肉包、麻辣腸，其中肉包使用花椒、辣椒粉等香料調製的紅油拌入肉餡，香氣十足；麻辣腸則帶有順口的麻辣鍋滋味，咬下香麻帶勁，50元有找，另聯名系列冷凍包子任選2袋8折。

以密集據點加上不受時間限制優勢，全家熟食區也推不論任何時段都能品嘗的點心，目前已達500店的現烤點心櫃，即起開賣「葡式千層蛋塔」，酥脆多層次塔皮與香濃內餡完美融合，號稱滋味贏過速食店。另有以關東煮機台延伸開發的「蒸新鮮」系列，超過400家店都能買到現蒸玉米，嚴選雙色糯米玉米品種，並以高溫蒸氣達到Q中帶軟不乾硬，嘗鮮價39元，網友也讚「比夜市價格親民還方便買！」

提到夜市免不了經典小吃，全家也導入黃金翅包飯、柚香檸檬蝴蝶棒腿等熟食，未來將依商圈需求持續展店，現只要打開會員APP地圖趣功能點選「限店美食瘋」專區，即可一鍵查詢鄰近店舖的特色熟食商品，隱藏版日本全家「黃金雞腿排」也能從中按圖搜尋，訴求民眾可隨時隨地享用現做熟食。