國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，點名阻擋民間採購疫苗的政府「高官」，就是行政院副院長沈榮津與衛福部長薛瑞元，要求行政院公開道歉，對此，行政院發言人羅秉成回應，當時有很多單位、地方政府都想採購疫苗，有些則是要買來自己用，不是捐贈給政府，工商協進會確實有提出相關申請但沒有補齊技術文件，所以無法授權。

羅秉成今主持行政院會後記者會，媒體詢問關於藍營指控沈榮津、薛瑞元阻擋民間採購疫苗，羅秉成先詳述去年台積電、慈濟等三單位捐贈BNT疫苗的過程，接著還有一些民間團體也表達意願，很多單位、地方政府都想採購疫苗，工商協進會確實有提出相關申請但沒有補齊技術文件。

關於國民黨團指控工商協進會理事長林伯豐還接到沈榮津的電話，要他「別為政府找麻煩！」羅秉成表示，去年6月26日沈榮津有跟林伯豐通過電話，彼此交換意見，沒有辦法轉述當時沈榮津的實際用語，但他解讀並沒有阻擋的意思。

羅秉成說，意見交換讓專案進行的訊息讓大家知道，也要看專案成敗，因為可行性如果要評估。他自己解讀沒有擋的意思，是因為6月26日就正式提出申請，那如果擋的話，他應該就不要提出申請。

羅秉成也說，選舉期間攻擊可以，但不要過度，要本於事實，把政府保護民眾健康形容為「謀財害命」，有點過度。至於藍營揚言不讓行政院長蘇貞昌立法院總質詢上台報告，他強調，政院有義務接受監督質詢，也有責任向國人施政報告，若為此事杯葛議事也不是國人所樂見。