面對愛情，有些人萬事先考慮自己，有些人卻願意為了戀人犧牲奉獻。星座運勢網站《摘星工廠》指出，雙魚座、金牛座、巨蟹座的女生不管戀愛還是結婚，事事都以另一半為重，毫無保留地奉獻自己的時間、精力，是標準的奉獻型伴侶。

▍雙魚座

雙魚女把愛情視為生命中最重要的事情，不管是戀愛還是結婚，都會表現出犧牲奉獻的精神，哪怕受點委屈也會照做，但這種做法容易讓另一半對你所做的一切感到習以為常，甚至認為是理所當然，反而形成壓力來源。

▍金牛座

總是在愛情路上默默耕耘的金牛女，很多時候都會優先照顧另一半的感受，哪怕要妥協自己的真實想法也無怨無悔，此外為了兩人的生活美滿，她們願意無止盡的犧牲奉獻，怪不得很多人都說，金牛女是賢妻的代言人！

▍巨蟹座

巨蟹女習慣凡事以另一半為重，總是隱忍自己的好惡和真實想法去迎合對方，即便忍到不能再忍而發飆，最終還是會因為心軟，回到原來的相處模式。