俄軍在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）戰事中失利

中俄一直期望，能建立較符合兩國利益，不再被西方支配的世界新秩序。中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁在北京冬奧開幕前，發表了5,000字聯合聲明，說雙方的友誼「沒有限制」，並表達了對美國及其盟友的不滿。

CNN新聞網15日分析指出，200多天後，習近平和普丁將在烏茲別克撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織峰會中再會面。然而，出乎中俄意料之外，許多事都變了。

普丁在北京和習近平會面3周後，就在冬奧才結束幾天，便侵略了烏克蘭。原已普丁以為，能迅速獲得勝利，但打了將近7個月，俄軍距離獲勝還很遠。如今俄軍筋疲力竭、士氣低落，甚至有人逃離了他們占領了好幾個月的地區。

這令北京緊張，中俄關係如今日益緊密，戰爭結果與北京有著直接的利害關係。而隨著莫斯科轉弱，或許能讓美國比較不分心，能更專注和北京較勁。

分析指出，習必須平衡微妙的關係，要是他太傾向協助俄羅斯，就要冒中國面臨西方制裁，還有外交反彈的風險，而這可能傷害中方自身的利益。而還只剩幾個星期，習就要在中共第20次全國代表大會中，前所未有地尋求第三任國家主席任期。

烏克蘭部隊強力反擊 俄軍撤離哈爾科夫（Kharkiv）

對普丁來說，侵略烏克蘭很可能是從二戰國際秩序中脫身的第一步。閃電占領烏克蘭可痛擊北約（NATO），擴大莫斯科的影響力，並大大改變歐洲的權力平衡，對俄羅斯有利。

此外，要是俄羅斯獲勝，也可能為北京統一兩岸設下前例。中方誓言，如果有必要，不排除武統台灣。要是俄軍戰勝，將使習更加深信，西方正在式微，並提供了攻台的樣板，甚至可能重設全球勢力平衡。

然而，烏克蘭不但反擊，沒有破壞美國領導的秩序，反倒重振北約（NATO），加強了大西洋兩岸關係，並團結了西方。分析指出，這次習近平和普丁在上海合作組織峰會中碰面，時機真是再糟糕不過了。俄軍在烏克蘭東北部連連失利，短短1星期內，就失守了比花5個月占領還多的地方。