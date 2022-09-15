澎湃新聞報導，中共中宣部15日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，大陸生態環境部部長黃潤秋表示，實現碳達峰、碳中和是著力解決資源環境約束凸出問題，實現中華民族永續發展的必然選擇，所以，實現碳達峰、碳中和目標的態度是堅定的。這也是構建人類命運共同體的莊嚴承諾，中國言必信、行必果。

黃潤秋指出，今年夏天，中國各地遭受到了曠日持久的高溫熱浪，歐洲、巴基斯坦等很多國家今年也都遇到了高溫天氣、乾旱、洪水這樣一些災害性的天氣。感受到氣候變化的影響就在身邊，也凸顯了應對氣候變化的緊迫性。

黃潤秋說明，10年來，中國碳排放強度下降了34.4％，扭轉了二氧化碳排放快速增長的態勢，綠色日益成為經濟社會高品質發展的鮮明底色。

10年來，中國穩步推進能源結構調整，不斷優化升級產業結構。煤炭消費占一次能源消費比重由68.5％下降到去年的56％，非化石能源消費占比提高了6.9個百分點，達到了16.6％。可再生能源發電裝機增長了2.1倍，突破了10億千瓦，風、光、水、生物質發電裝機容量都是穩居世界第一的。以年均3％的能源消費增速支撐了年均6.5％的經濟增長，能耗強度累計下降了26.2％，是全球降低最快的國家之一，相當於少用了14億噸的標準煤，少排放了29.4億噸的二氧化碳。

同時，持續提高碳匯能力和適應氣候變化能力。十年來，中國森林面積增長了7.1％，達到2.27億公頃，成為全球「增綠」的主力軍；森林碳匯增長7.3％，達到每年8.39億噸二氧化碳當量，相當於抵銷了中國一年的汽車碳排放量，並大力推進大陸全國的碳市場建設，為推動全球氣候治理作出中國貢獻。