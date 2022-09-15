俄烏戰爭持續，受到金融與經濟制裁的俄羅斯，正在增加人民幣計價的結算。俄企相繼發行人民幣公司債，俄國政府也開始探討人民幣計價國債的發行。日媒形容，俄羅斯金融正轉向中國，習普會也有望再加強兩國金融合作。此外，俄羅斯央行建議解除部分法律限制，中資銀行未來有望於俄國設立分行。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄國中央銀行向政府建議，允許「友好國家」銀行在俄羅斯開設分行；目前俄國法律禁止外國銀行在俄境內設立分行。報導引述普列漢諾夫經濟大學（Plekhanov Russian University of Economics）教授卡瓦·霍賈的話稱，取消相關禁令無疑是一體化進程中的積極步驟，可促進金融和貿易領域的關係發展，也將吸引對俄羅斯經濟進行投資。

卡瓦·霍賈續指，鑒於互利合作和世界行情的增長，這一措施會引起中國相關銀行的很大興趣。實際上，這對中資銀行來說會開闢一個很大的市場，他們能夠吸引各方面的大量特定人群。對俄羅斯企業來說，中國銀行的進入同樣也是很有意義的事情，特別是將簡化本幣結算，促進商業進程的加快。

此外，俄羅斯銀行也正在加緊民間的人民幣匯款流通。俄國最大民營銀行阿爾法銀行（Alfa Bank）14日宣布，為個人客戶推出向中國進行人民幣匯款，在開設人民幣帳戶之後，可以通過銀行帳號訊息向個人或公司匯出人民幣。此前，俄國第二大銀行俄羅斯外貿銀行（VTB）也宣布正在啓動向中國法人的人民幣匯款。

另據日本經濟新聞，因應制裁，俄羅斯金融正「轉向中國」，而習普會之後，兩國在金融層面的合作也有望進一步加強。

日經新聞指出，俄羅斯企業正在相繼發行人民幣計價的公司債。國營的俄羅斯石油公司（Rosneft）本月13日公開發行100億元（人民幣，下同）的人民幣公司債，俄羅斯最大黃金礦商Polyus於8月下旬發行人民幣計價、總額46億元的公司債。俄國鋁業巨頭俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）7月發行2筆人民幣公司債，規模各為20億元，該公司融資負責人說：「俄羅斯的銀行和投資者認為，轉向人民幣將成為外匯投資的替代方法」。

俄羅斯政府也計劃推進人民幣融資。俄媒《新聞報》（Vedomosti）於8月報導，俄國財政部正考慮發行人民幣計價的國債，且除了於俄國境內發行，還希望向中國的投資者銷售。

自從俄國被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統之後，俄金融機構有加入中國結算網的趨勢。日經新聞引述俄媒報導稱，接入中國人民幣跨境支付系統（CIPS）的俄羅斯的金融機構，截至7月中旬已超過20家。