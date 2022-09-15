潘逸安的小腿被咬已經變成家常便飯。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安在《牛車來去》常常光著腳入鏡。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安目前在台南拍攝公視戲劇《牛車來去》，艱辛的拍攝環境，堪稱他入行以來最辛苦的一次，除了長時間和妻小分別，拍攝現場常常烈日當頭，沒有遮蔽物，戲服沒有一刻是乾的，還要面對小黑蚊軍團的攻擊，四肢沒一處能倖免，特別在露天廁所上大號時，情況更是狼狽，他笑說：「等到這部戲殺青，我應該就無敵了，以後再也沒有什麼戲能難倒我。」

潘逸安表示自己在《牛》劇中飾演的角色有點樂天、有點小聰明，由於是時代劇，拍戲前期常得光腳入鏡，不過肉做的腳掌碰到曬到燙的柏油路，疼痛感實非一般人能想像，他只能一邊咬牙忍耐，一邊以小碎步來減少接觸時間，他自嘲「好像在跳探戈一樣」。

有一次燙到受不了，他面露痛苦表情，攝影師從鏡頭裡發現，連忙在場外大叫：「趕快幫他黏膠帶。」潘逸安腳底黏了三層黑色大力膠，才稍稍緩解炙痛的感覺。

在大太陽下拍戲，潘逸安形容自己常常處在落湯雞的狀態，「現場真的很熱很熱，有時候在聽導演講戲，汗就從頭頂一路流到下巴、胸口、到下半身，最後衣服濕，內褲也濕了」。高溫還不是最痛苦，更難以忍受的是無所不在的小黑蚊，潘逸安說幾乎所有演員、工作人員都被叮到體無完膚，最後每個人都練就打蚊、擦藥、抓癢3動作一氣呵成，「特別是現場的廁所，有的沒有屋頂，雖然有蚊香仍檔不住小黑蚊，大家就可以想像，裡面的人要一邊出力、一邊打蚊子，說有多忙就有多忙」。

儘管環境艱難，潘逸安說大家反而更團結，都希望把戲給拍好，他特別佩服導演講解台語台詞的功力，層出不窮的俚語讓他大開眼界，他說：「我以為自己的台語夠好了，沒想到根本不夠用，導演三句話裡就有兩句話是俚語，我聽都沒聽過。」也經由這次經驗，讓他開始用台語和女兒米估交談，希望藉此將語言文化傳承下去。