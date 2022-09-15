資深媒體人周玉蔻近來因BNT疫苗問題和慈濟槓上，她昨（14）日在臉書向國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴喊話，要他約束好兒子，否則要把「晶華飯店開房間、寫字條承諾和太太黃美倫離婚的醜聞真相」搬上檯面。對此，蔣萬安強調自己不怕恐嚇，資深媒體人韋安則大讚蔣有guts，並認為中間選票會因憤怒而靠過來。

蔣萬安今被問起遭周玉蔻威脅一事，是否擔心影響選情？蔣萬安說自己選擇跟慈濟、台灣人民站在一起，「我不怕那些恐嚇、抹黑、抹紅或抹黃，我想信台北市民的格調、水準極高，不會被這些事情所影響」。

至於是否聽父親說過周玉蔻提起的往事？蔣萬安表示，那些都是20多年前的事，現在大家關注的，是應該要還原疫苗採購過程，用各種汙衊、抹黑、造謠的方式，也無法掩蓋當時阻擋疫苗、罔顧人命、護航高端的事實。

韋安對於蔣萬安的回應，在臉書大讚有guts！他認為蔣萬安當然不用怕，第一，可以證明自己不會軟弱，第二，越被周玉蔻打，中間選票越會因憤怒而靠過來。

而針對周玉蔻嗆公布蔣孝嚴「開房醜聞」，網友則認為，「他爸的事關兒子什麼事情」、「他爸都退出多久了 打他爸是吃飽太閒」、「爸爸醜聞兒子要擔嗎」、「這個爆出來反而讓人反感吧」、「人家父母的事情關兒子什麼事」、「蔣萬安在偷笑吧! 被COCO攻擊只會幫他凝聚藍票」。