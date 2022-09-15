繼暖暖區幸福華城、安樂區壯觀台北、中山區美之國社區後，同屬高地供水的基隆市中山區富都新城15日與自來水公司簽約，將供水管道交由水公司接管維護，以確保供水穩定安全。立法委員蔡適應、市議員張秉鈞、市議員參選人施偉政、中和里長蘇彩雲等人，也參與簽約儀式，見證長年的用水問題得到解決。

基隆市中山區富都新城是高地住宅，由於社區內的供水管道已經老舊，當年建商又將住戶的供水水管分為內管與外管，內管由社區負責，以使建商減少繳交給自來水公司的操作及維修費用。但隨著社區建成多年，內管發生破損、漏水時，社區管委會卻無力自行維修。

為此，立法委員蔡適應表示，富都新城高地供水問題歷經多次協調，原本自來水公司的預算不足，他也立即協調請自來水公司重新檢討高地供水的預算，最後自來水公司追加預算，加上大家齊心協力的溝通整合，終於解決富都新城的用水問題。

台灣自來水公司第一區管理處副處長李基城表示，有關基隆高地社區經常會漏水，政府開始推動老舊高地社區供水改善計畫。目前有關富都新城的部分，因爲經常性的漏水，有請自來水公司來檢測，在政府百分之八十的補助下，為了整體的管線設備改善，就由自來水公司來接管，保障供水穩定的安全。

李基城指出，目前工程進度已完成了初步設計，明天會來審查，待細部設計後發包，今年度會完成發包作業，汰換管線一公里，預計將原來的塑膠管，改成鑄鐵管，抽水機更新，概略的工程費用約2500萬元，完成後230戶的用水可以獲得改善。