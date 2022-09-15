據烏克蘭消息人士稱14日，烏克蘭中部工業城市克里維里赫（Krivoy Rog）14日被俄羅斯巡弋飛彈攻擊，後由總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）證實因古列茨河（Ingulets）上的一個水庫（Karachun Reservoir）遭到破壞。

據德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）15日報導，澤倫斯基表示俄軍企圖淹沒他的家鄉。未經證實的視頻顯示，因古列茨河的水位正在迅速上升。「佔領者所能做的就是製造恐慌，製造緊急情況，讓人們沒有光、熱、水或食物，」

他並在社群網路上堅定寫道。「這能擊潰我們嗎？一點也不。」地區軍事管制機構負責人雷尼琴科（Valentin Resnitschenko）表示：「大規模火箭彈襲擊」嚴重破壞了水利設施，該市部分地區供水中斷。

雷斯尼琴科談到了俄羅斯戰機從遠處發射的7枚「廚房」Kh-22巡弋飛彈。交通等基礎設施也遭到襲擊。目前尚還未有受害者的信息。總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）談到了這是恐怖主義行為，因為關鍵基礎設施遭受到俄國襲擊。

因為稍早的車禍，澤倫斯基的夜間演講也被推遲了。總統平日晚間總是向他的人民、政治對手以及西方盟友傳播訊息。

根據社群網路上許多影像顯示，南部戰線的的克里維里赫市區多處淹水、因古列茨河暴漲，不過尚未有影片證實烏軍困在淹水區中。

而昨天，烏副總理斯特凡尼詩納（Olga Stefanishyna）告訴法國《法蘭西24》（France24），她最近與俄羅斯方面進行了某些接觸，她表示：「我們不應該只談談判，還要談與俄羅斯接觸的目的。」她說，可能俄羅斯只是想用這樣的提議分散注意力。「我們將準備好在烏克蘭覺得合適的時候進行談判。」

不過關於西方媒體廣傳俄羅斯急著想上談判桌一事，13日俄國轟炸烏克蘭火力發電廠時， 現任俄國聯邦安全會議副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev) 於Telegram上表示：「有人提到澤倫斯基說他不會和那些提出最後通牒的人進行對話。 當前的「最後通牒」只是如同兒戲一般的熱身。 而且他（澤倫斯基）也知道，那就是在俄羅斯的條件下基輔政權完全投降。」，口吻十分強硬。