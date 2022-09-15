為爭取代理教師權益，民眾黨立委賴香伶今（15）日與全國教師工會總聯合會、全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，賴香伶指出，代理教師權益長期遭到漠視，薪資部分一年僅有10個月的聘期，但工作量卻與正式教師相同，希望教育部對代理老師的權益部分要提出立即改正以及調整，賴也承諾，若當選未來桃園市將給予代理教師每年十二個月完整聘期。

賴香伶表示，長期以來，代理教師招考由各校負責，且為一年一聘，招聘程序也不像教師甄試公開，變相造成人情壓力，使代理教師被迫接下如帶校隊、課後輔導、接行政等工作。依據現行法規代理教師也無法參與校務會議、教評會、考核會等行政討論、教師權益事務，在這樣的權力結構下，也鮮少有代理教師敢申訴，深怕一講就失去工作。

賴香伶指出，桃園近年移入人口多，孩子就學需求上升，桃園市新設了5所中小學，但桃園市國中小學代理教師比例逐年攀升，桃園市國小2022年有1178人、占比13.83％，相較於台北市的5％、新北市的6％，代理教師比例偏高，且依桃園市代理教師實施要點規定，除了高中及特殊教育學校長期代理教師享有完整聘期，兼任行政職務者，聘期自當年8月27日起至次年7月31日止，其他長期代理教師聘期自當年8月27日起至次年7月2日止，形成一校三制的紊亂現象。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，代理教師問題由來已久，保障代理教師權益關鍵是地方政府、縣市長的態度。代理教師聘用及權益，可謂一國多制，同樣都是長期代理教師，卻可能因為任職於不同縣市，而有不同聘期的亂象；部分縣市不同類型的代理教師甚至也沒有一致的聘期，主管機關實在不應繼續漠視，在監察院通過糾正教育部之後，這個問題已經到了必須立刻處理的時候，也請立法院朝野委員積極監督教育部改善，以保障代理教師權益，維護學生受教品質。

賴香伶也承諾，若當選未來桃園市將給予代理教師每年十二個月完整聘期，不會每年只給十個月薪資，同時建立防治霸凌機制，也呼籲教育部承諾全國一致實施，保障代理教師權益。