屏東市一處垃圾堆積場接近中午傳出恐怖大火。據了解，屏東新園鄉一處垃圾堆積場，接近中午時發生不明原因火警，由於當地堆放大量圾垃，加上連日高溫，火勢迅速延燒且相當猛滅，刺鼻的濃煙不段斷竄出，包括屏東地區及遠從數十公里外高雄，均可看見一條黑色煙龍飛上天，景象相當駭人。

屏東垃圾堆置場恐怖大火，超大黑色煙龍直竄高空，屏東高雄全可見。(讀者提供)
屏東垃圾堆置場恐怖大火，超大黑色煙龍直竄高空，屏東高雄全可見。(讀者提供)
屏東垃圾堆置場恐怖大火，超大黑色煙龍直竄高空，屏東高雄全可見。(爆料公社提供)
屏東垃圾堆置場恐怖大火，超大黑色煙龍直竄高空，屏東高雄全可見。(爆料公社提供)

屏東縣消防局獲報後，已出動十餘輛消防車前往灌救，目前火勢尚未撲滅，屏東縣環保局也派員前往進行空氣監測，警消正全力灌救中。

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