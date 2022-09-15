隨著新冠肺炎疫情走向輕症化，許多國家都已推動邊境解封，中央流行疫情指揮中心昨召開專家會議，專家建議直接將「3＋4」改為「0＋7」，同時開放團客、自由行，原因是台灣的動作已經太慢。專家認為，這段時間需要有一些預備動作，包括防疫巴士、總量管制、唾液篩檢等都要配合調整，1個月內推動「0＋7」是有機會的。

據了解，昨日會議中，各個專家對於推動「0＋7」的方向是一致認同。至於相關時間點，中國附醫感染管控中心副院長黃高彬認為，理論上已經可以開始規劃，1個月內實施是有機會的。

黃高彬指出，台灣可比照國外做法，先從開放團客、自由行開始，再推動「0＋7」，不過他建議可以直接「0＋7」，同時開放團客和自由行，原因是台灣的動作已經太慢，「誰還願意讓你關？」。

在準備推動「0＋7」之際，仍有一些預備動作需要先完成。黃高彬舉例，因應團客需要，旅行者及交通業者需要控制人數、總量管制上限續押走調整，另防疫巴士、唾液篩檢也要跟著配合。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨日指出，新增通報病例已大幅減少，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，這代表世衛認為疫情不會消失，而會從大規模流行轉向小規模傳播。

對於開放邊境，黃立民認為，至少要達到兩個條件，第1是國內疫情必須往下走，至少還是要先等待這波高峰過去後，就可以開始考慮。

其次是疫苗涵蓋率，黃立民表示，高危職業與脆弱族群及一般成人的4劑涵蓋率都要越高越好，至少要有7、8成。由於次世代疫苗即將開打，若能「如期」在9月底到貨開打，除了60歲以上族群應盡快接種第4劑以外，其他族群可稍微等待接種次世代。