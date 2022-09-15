說到南投，大家第一個想到的就是南投的山景與日月潭的美，然而南投不只有好山好水好風景，南投的美食也不容小覷！不僅有在地人激推的私房料理，更有宛如日本代官山的絕美咖啡廳，好吃好玩好好拍！出外旅遊不妨嚐嚐南投的在地好滋味。

水里董家肉圓

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在地人激推的水里人氣小吃便是這家肉圓！50年老店的後代三兄弟，各自開了3間店都在附近不遠處，因此董家肉圓也稱為三兄弟肉圓。肉圓外皮Q彈入味，搭配上獨門秘製醬料，讓肉元的鹹香風味更上一層樓。

營業時間：14:20-18:00（週一公休）

地址：南投縣水里鄉民生路275號

電話：04-92773030

蠻荒咖啡

位於日月潭附近的蠻荒咖啡，外觀由玻璃與木質構築出宛如國外的美景，而進入到咖啡廳內部，寬敞而舒適的空間給人極致放鬆的感受，咖啡廳內販售的甜點價位100-200元不等，精緻而不膩口，是個適合三五好友放鬆的絕佳好去處！

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營業時間：10:00-18:00

地址：南投縣魚池鄉文化巷41號

電話：04-92897903

肆盒院

肆盒院是位於埔里的人氣特色餐廳，肆盒院的外觀由四個貨櫃所組成，貨櫃的前方有著翠綠草皮，適合帶著小朋友跑跑跳跳。而餐廳內部的空間也非常前衛，搭配上內容豐盛的早午餐200至300元不等，新鮮食材在地嚴選，每一口都能吃到店家的用心。

營業時間：11:00-20:30（週二休息）

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地址：南投縣埔里鎮育英街 141 巷

電話：04-92422279

不靠海

南投原來也有日式的家庭食堂！位於埔里的不靠海搬遷過一次地址，想前往的饕客千萬別去錯位置了！不靠海通常一開門就座無虛席，因此建議提早前往候位，而咖哩飯是該店的必點美食，濃郁的咖哩香與炸的酥脆的豬排完美融合，一份240元非常划算。

營業時間：11:00-15:00（週三、四休息）

地址：南投縣埔里鎮忠孝三路14號

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聯絡方式：FB粉絲團私訊

米香哥蝦仁飯

提到南投激推的超人氣美食，絕對不能錯過米香哥蝦仁飯！在IG上火紅的米香哥，小碗的蝦仁飯100元，料好實在，使用嚴選的泰國米拌入蛋液大火快炒，粒粒分明的米飯口感搭配上脆彈的新鮮蝦仁，鹹香好滋味讓人停不下來！

營業時間：星期二至五 11:30–14:00, 17:00–20:00 ；星期六、日 12:00–14:00, 17:00–20:00（星期一公休）

地址：南投縣草屯鎮中正路814-1號

電話：04-92381958

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蘇媽媽湯圓

充滿古早味的蘇媽媽湯圓，不僅有販售冰涼清甜的冰品，也有販售屬於鹹食的鮮肉湯圓，來到蘇媽媽必點的是50元的養生甜湯圓，色彩鮮豔的手工小湯圓非常軟Q，搭配上紅豆與燕麥，健康又好吃。

營業時間：11:00-20:00（週三公休）

地址：南投縣埔里鎮中山路三段118號

電話：04-92988915

隱茶

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隱茶改建自歷史悠久的50年建築，以往是用來接待貴賓的招待所，現今變為充滿古早風味的特色茶餐廳。進入隱茶的室內需要脫掉鞋子以維持室內乾淨。餐點多樣有茶飲和麵食，100元至200元不等，在充滿風情的水上建築吃著在地風味茶點，別有一番特色。

營業時間：10:00-17:00

地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號

電話：04-92776471

日日春油飯

位於中興路的日日春油飯，著名的油飯做工不馬乎，熱騰騰的油飯充滿麻油與薑的香氣，粒粒分明的油飯不軟爛油膩，反而清香撲鼻！香菇絲、豬肉絲、蝦米、魷魚等鹹香的配料與附上的花生和炸蒜片及油蔥酥形成絕妙搭配，古早味讓人一吃再吃，停不下來。

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營業時間：星期四、五 11:00–14:00 ； 星期六 、日11:00–17:00 （星期一、二、三公休）

地址：南投縣南投市中興路568號

電話：04-92205688