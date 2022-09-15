劉書宏和羅平劇中正邪對立。（中視提供）

羅平身體抹油秀線條，肌情照流出。（中視提供）

羅平教楊雅筑槍法。（中視提供）

楊雅筑（中）和羅平（左）、劉書宏（右）都有對手戲。（中視提供）

中視、中天《台灣X檔案》昨(14日)首播收視破1開出紅盤，因刑偵劇題材少見，加上劇情緊湊，深受觀眾喜愛，就收視數字觀察，不論男女族群都被吸引，尤其家庭主婦分眾收視1.47。而首集2小時播出，觸及人數也高達60萬。主要演員得知收視開出漂亮成績都非常興奮。

將近兩年沒有推出新作品，劉書宏壓力不小，也非常珍惜這次當綱男主角的機會。開播首日更是狂發群組訊息，發動親友看播出。另外，他也大方祭出福利，「從現在開始就會拚命健身。」允諾只要收視繼續飆升，絕對會好好答謝觀眾，

他也不忘拉同劇好兄弟一起，「羅平、宇謀跟小元也都熱愛運動，大家身材都很好。」尤其羅平，在劇中上演地板滾輪，大露精實肌肉。羅平透露原本就愛健身，但有了小孩後確實會鬆懈，「她(指老婆)以前比較喜歡，現在努力讓她喜歡，因為當爸爸後，吃喝比較多，練得也沒那麼勤。」

為了拍戲，他選擇極端的方式變精實，「一天只吃一餐，便當的白飯不吃只吃菜。」而楊雅筑也爆料，「他餓了就只吃海苔，拍那場戲當天，更是肌肉上了很多油。」被問到看了之後的感覺，楊雅筑立馬說：「我完全沒有遐想！因為跟他老婆是好朋友。」所以一點Fu都沒有。

楊雅筑在劇中因為分飾兩角，分別和劉書宏、羅平有不少交手戲，有一場戲她飾演特搜隊副隊長「李淑靜」，跟劉書宏飾演的隊長「白正浩」喝咖啡，因為穿著洋裝超有女人味，讓寡言的劉書宏眼睛一亮，語帶誠懇的說出：「妳很漂亮」。

拍攝時兩人剛進劇組還不熟，卻是一次OK，連導演都說拍得很自然。戲外劉書宏透露自己不是甜言蜜語型，「我會給對方驚喜，像是安排旅行或買小禮物，但確實不常讚美，反而是鼓勵居多。」

相較之下，羅平很懂得撩妹，有一場他教楊雅筑槍法，直接從後面環抱，緊握女生雙手，電力十足，但羅平卻說：「其實沒有特別放什麼電。」一旁的楊雅筑便幫他補充，「就是本色演出啦。」

由劉書宏、楊雅筑、朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸、羅平、鄭亞主演的《台灣X檔案》週一至週五晚間8點在中視播出，週一至週五晚間7點在中天娛樂台也能收看。