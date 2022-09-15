香港女星胡家惠2002年參加港姐選拔獲得季軍，因外型不符合大眾審美觀，一度被冠上「最醜港姐」封號，而她之後命運多舛，2011年和設計師老公結婚後，懷二胎期間發現老公偷吃，讓胡家惠一度氣到輕生搥肚，幸好最後被救回來。今年中她宣布梅開二度，嫁給有「翻版孫耀威」之稱的新丈夫，近日她過40歲生日，網友發現胡家惠已經不再是早年看來有些「俗」的形象，她整個人容光煥發，充滿知性氣質，果然跟對的人在一起有如「重生」。

胡家惠20年前參與港姐比賽，她得第三名，第一、二名分別是林敏俐、左慧琪，胡家惠進TVB兩年約滿後就積極發展第二專長，開過公關公司、護膚品店，還當上空姐，之後她與設計師男友結婚，但就在懷第二胎時人生驟變，發現丈夫在外花心，她一度輕生自殘但被救回，最後2018年更以離婚收場。

胡家惠離婚後，近年容貌大改。（圖／翻攝自cathy_wukarwai IG）

胡家惠說，恢復單身她罹患了憂鬱症跟躁鬱症，嚴重時期想拿錘子打自己的頭，但幸好後來乖乖上心理輔導，才控制住病情。今年6月胡家惠宣佈再婚，和外型帥氣神似孫耀威的Manfred Lau二度步入禮堂，她逗趣寫下：「現在開始可以叫我劉太太了」，並曬出兩人穿浴袍合影，男帥女美相當相配。

胡家惠今年中宣布跟翻版孫耀威再婚。（圖／翻攝自Cathy Wu臉書）

雖然胡家惠近年改當商場女強人，但仍脫不去「最醜港姐」封號，今年8月逢她得到港姐季軍20周年，她在臉書寫下：「多年來一直有人說我是最醜港姐，其實我從來沒有說過自己美，如果我美，我應該得到冠軍，而得到季軍是因為當時19歲的我有智慧和口才，表現淡定」，高EQ回應外型被霸凌風波。

胡家惠日前在遊艇上慶生。（圖／翻攝自cathy_wukarwai IG）

而本月13日過40歲生日的胡家惠，近日分享和一票好友在遊艇上慶生照片，可見她時而換上連身泳裝露出臀型，時而換上細肩帶短洋裝，大秀身材，她不認為到了40歲是什麼悲慘的事，反而用英文寫下：「我人生的新頁正要開始，新的功課是讓舊事物離開和多愛自己，聆聽自己內心的聲音」，引來粉絲留言道賀。

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